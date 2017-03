Özlem Demirel und Anja Vorspel haben gute Listenplätze. Partei wirbt für Gratis-ÖPNV und G 9.

Düsseldorf. Die Linke in Düsseldorf geht zuversichtlich in den Landtagswahlkampf. „Wir liegen in den Umfragen jetzt schon lange und stabil bei über fünf Prozent“, sagt Özlem Demirel, die Sprecherin der Partei in NRW.

Demirel, 33, ist vor einem Jahr von Köln nach Düsseldorf gezogen, wohnt in Angermund und kandidiert im Wahlkreis 41 ( u.a. Flingern, Gerresheim). Kommt die Linke in den Landtag, wird sie die Fraktion anführen, sie rangiert auf Platz 1 der Landesliste. „Die soziale Schere geht immer weiter auseinander, auch und gerade in Düsseldorf“, sagt sie. Dagegen müsse man energisch anarbeiten mit einem höhern Mindestlohn (12 Euro), mehr Sozialwohnungen und höheren Bildungsinvestitionen.

„Fahrscheinloser“ ÖPNV oder: Das Semesterticket für alle

Ebenfalls Aussicht auf einen Sitz im Landtag hat Ratsfrau Anja Vorspel (56, Wahlkreis 42 (Linksrheinisch plus Bilk, Listenplatz 13). Ihre Schwerpunkte sind Umwelt, Energie und Verkehr. „Wir fordern den solidarisch finanzierten, fahrscheinlosen ÖPNV, eine Art Semesterticket für alle“, sagt sie. Nur so, und mit dem Ausbau längerer und sicherer Radwege könne der überbordende Autoverkehr mit all seinen Folgen eingefangen werden. Vorspel: „Die Radwege müssen im Grunde so sicher werden, dass Eltern ihre Kinder ab zwölf bedenkenlos mit dem Rad in die Stadt fahren lassen.“

Helmut Born (65, Wahlkreis 40 Innenstadt bis Wittlaer) kandidiert zum x-ten Mal für die Linke. Im Norden kämpft er insbesondere gegen den Fluglärm und die vom Flughafen beantragte Kapazitätserweiterung. Born sagt, in seinem sozial sehr heterogen Wahlkreis mit viel Reichtum etwa in Wittlaer und viel Armut in Rath müsse mehr gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und steigende Mieten getan werden.

Im Süd-Wahlkreis 43 setzt die Studentin Natalie Meisen (24) neben einer intensiveren Flüchtlingshilfe („Hier muss der Staat einfach mehr tun“) auf Bildungsthemen: „Wir waren die einzige Partei, die von Anfang an gegen das Turbo-Abi war und nur wir fordern jetzt die Rückkehr zu G9 ohne Wenn und Aber“, sagt sie. Weitere Forderungen: Offener Ganztag für alle bis 16 Uhr, dafür Abschaffung aller Hausaufgaben. Langfristig indes möchte die Linke eine Art Einheitsschule für alle.