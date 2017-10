Ende einer Ära: Am späten Freitagabend soll zum letzten Mal eine Air-Berlin-Maschine in NRW landen. Das Flugzeug aus Italien wird am Düsseldorfer Airport von Löschfahrzeugen der Feuerwehr und wohl auch von zahlreichen Schaulustigen erwartet.

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Flughafen bereitet sich auf die Landung der letzten Air-Berlin-Maschine vor Einstellung des Flugbetriebs der Airline am Freitag vor. Mit der um 22.45 Uhr geplanten Ankunft eines Flugzeugs aus Italien soll die Ära von Air Berlin auch in Nordrhein-Westfalen enden. Erwartet wird die Maschine von zwei Löschfahrzeugen der Flughafenfeuerwehr mit einer geplanten Wasserfontäne. Für Air-Berlin-Mitarbeiter und Besucher, die das Schauspiel miterleben wollen, bleibt die Flughafenterrasse bis Mitternacht geöffnet.

Ob die Beschäftigten weitere Aktionen nach dem spektakulären Durchstartmanöver der letzten Air-Berlin-Maschine aus den USA nach Düsseldorf planen, blieb zunächst unklar. Knapp 3000 der insgesamt rund 8000 Beschäftigten der Airline haben ihren Standort in NRW, darunter vor allem Personal aus Kabine und Cockpit. dpa