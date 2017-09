Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen so heißt das neue Buch des bekannten Journalisten Ulrich Wickert.

Als Korrespondent hat Wickert viele Jahre in Frankreich gelebt und gibt in dem Buch ein ganz persönliches Resumeé zur Grande Nation und bietet Einblicke in die aktuelle Entwicklung des Landes.

Denn Frankreich ist mehr als nur das große Nachbarland, es hat sich vom Erbfeind zum Partnerland gewandelt, und wird nach dem Brexit einer der wichtigsten Pfeiler Europas sein. Umso wichtiger werde es, das krisengeplagte Land mit seinen politischen Skandalen, dem Aufstieg des Front National und den sozialen Spannungen besser zu verstehen.

Am 15. November lädt die Freizeitstätte Garath zu einer Lesung mit Ulrich Wickert ein. Der Autor erklärt seine lebenslange Faszination und Auseinandersetzung mit unserem Nachbarland, das so vertraut scheint und dennoch viele Geheimnisse birgt. (Foto: Frank May) Freizeitstätte Garath, Fritz-Erler-Straße 21. Lesung am 15. November, um 20 Uhr. Eintritt 13,80 Euro. Kartenreservierung unter Telefon 8997551 möglich.