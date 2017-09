Enno Stahl ist nicht nicht nur Mitarbeiter des Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf, sondern auch Autor. Im Rahmen der monatlichen Veranstaltungsreihe „Frisch gepresst. Neue Bücher von Rhein und Ruhr“ liest Stahl am Dienstag, 19. September in der Zentralbibliothek aus seinem Roman Spätkirmes vor.

Hannes Tannert und seine Frau Meta wohnen seit kurzer Zeit im kleinen rheinischen Städtchen Kirchheim. Er ist Juniorprofessor in einem befristeten Anstellungsverhältnis, sie seit der Geburt der gemeinsamen Tochter auf 400-Euro-Basis tätig. Während Meta das Leben in der Kleinstadt gefällt, zieht es Hannes nach Berlin. Er verachtet die „einfachen Leute“ und wird mit den Bewohnern Kirchheims nicht warm. Was Meta nicht weiß: Hannes wird bald seinen Job verlieren. Auf der zur Feier des 175-jährigen Jubiläums des örtlichen Bürgerschützenvereins organisierten Spätkirmes eskaliert schließlich die familiäre Idylle...

Ein Roman um den Zustand unseres gesellschaftlichen Mittelstands und der Frage ob Heimat gleichbedeutend mit Sicherheit. (Foto: Judith Michaelis) Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz 1. Am 19. September, um 18 Uhr. Eintritt frei.