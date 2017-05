Gegründet wurde die Firma Walgenbach 1946 von Wilhelm und Marga Walgenbach auf der Gumbertstraße 170 in den Räumen von Kaufhaus Schiffers. Dort standen die ersten Walgenbach-Verkaufstheken mit Haushalt- und Eisenwaren. Bereits 1952 musste die Firma Walgenbach größere Räume in der Gumbertstraße 156b beziehen, denn das Sortiment sollte erweitert werden. Zunächst kamen Herde und Öfen dazu, aber dabei blieb es nicht. Der unermüdliche Einsatz von Marga und Willi Walgenbach wurde von der Kundschaft anerkannt. Das Geschäft wuchs kontinuierlich.

Seit 70 Jahren bietet die Familie Walgenbach Qualitätsküchen in Düsseldorf an – mittlerweile an der Gumbertstraße 156 auf 1600 Quadratmetern. Walgenbach versteht sich als Fachmarkt für Elektro-Hausgeräte und Küchenmodernisierung. „Im Sortiment gibt es nicht alles, aber dafür das Beste, was der Markt zu bieten hat“, so Geschäftsführer Elmar Fedderke. Darunter auch eine große Auswahl an Nolte-Küchen und Siemens-Küchengeräten.

Den süßen Abschluss des Menüs bildete die Nachspeise von WZ-Leserin Simone Thedens. Das Rezept für das Heidelbeer-Tiramisu stammt von einer Freundin. „Das Tiramisu hat sie vor elf Jahren gemacht. Ich war sofort hin und weg. Seitdem mache ich es regelmäßig“, so die Unterbacherin.

Das Drei-Gänge–Menü wird auch im Freundeskreis ausprobiert

Am Ende des Abends traten alle Gäste mit vollem Magen und guten Vorsätzen die Heimreise an. „Ich werde das Menü gerne bei nächster Gelegenheit für meine Freunde nachkochen. Der Abend hat mir super gefallen“, sagte Anke Reinhardt aus Wuppertal. Auch Rolf und Hannelore Rönsch freuten sich, dabei gewesen zu sein: „Wer hat schon mal die Gelegenheit, sich von einem Profikoch in einem Küchenstudio bekochen zu lassen? Eine wirklich tolle Aktion.“

Alle Rezepte zum Nachkochen

Avocado-Thunfisch-Tatar

Für das Avocado-Tatar wird Sesam ohne Fett in Pfanne leicht angeröstet. Zwei Avocados schälen, vom Stein lösen und in möglichst feine Stückchen schneiden. Ein Viertel des Sesams für die Dekoration aufheben. Avocado mit einem Esslöffel Stangensellerie, geschält und so fein wie möglich klein geschnitten, zwei gehackten Knoblauchzehen, einem halben Teelöffel grüner Chilischote, entkernt und klein geschnitten, zwei Esslöffeln Limettensaft und einem Teelöffel klein geschnittener Korianderwurzel gut durchmischen. Zehn Minuten ziehen lassen. Mit Salz abschmecken. Sesam direkt vor dem Servieren unterheben.

Dann 300 Gramm rohen Thunfisch in Sashimi-Qualität (Rohverzehr) mit einem scharfen Messer in möglichst feine Stücke schneiden. Mit einem Teelöffel klein gehacktem Ingwer, einem Esslöffel in feine Scheiben geschnittener Frühlingszwiebel, einem Teelöffel Mohrenpfeffer und einem halben Teelöffel gemahlener Lemon Myrtle durchmischen. Zehn Minuten ziehen lassen. Vor dem Servieren mit Meersalz abschmecken.

Rinderfilet mit Rote-Bete- und Erbsen-Minze-Püree

Für das erste Püree drei Rote Beten, eine Süßkartoffel und einen sauren Apfel schälen, in kleine Würfel schneiden. Die Würfel mit Salz, Pfeffer und Olivenöl mischen und auf einem Backblech ca. 25 Minuten bei 210 Grad garen bis alle Komponenten weich sind. Mit 100 Gramm griechischem Joghurt fein pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwei Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und vor dem Servieren über das Püree streuen.

Für das zweite Püree 500 Gramm Erbsen in 500 ml Gemüsefond weichkochen, abgießen, dabei etwas von dem Fond auffangen. Die Erbsen mit einem Kartoffelstampfer grob zerstampfen, 50 Gramm Butter unterheben, salzen und pfeffern. Sollte die Masse zu fest sein, etwas vom Fond hinzufügen. 50 Gramm Parmesan und ein Viertel Bund feingehackter Minze unterrühren.

500 Gramm Rinderfilet salzen, pfeffern und in Olivenöl von allen Seiten scharf anbraten. Währenddessen vier Esslöffel Dijonsenf und drei Esslöffel Honig verrühren und das angebratene Filet mit der Mischung einpinseln. Das Rinderfilet in einer feuerfesten Form im vorgeheizten Backofen (bei 200 Grad Ober-/Unterhitze) in 15 bis 20 Minuten fertig garen, so dass es einen rosa Kern behält.

Heidelbeer-Tiramisu

400 Gramm Heidelbeeren verlesen, waschen, gut abtropfen lassen und 50 Gramm beiseitestellen. 200 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Magerquark, 70 Gramm Puderzucker und zwei Esslöffel Johannisbeerlikör gut verrühren. 200 Gramm der Beeren mit dem Schneidstab unter die Mischung arbeiten. 150 Gramm der Beeren, 50 Gramm Puderzucker und drei Esslöffel Limettensaft pürieren, durch ein feines Sieb streichen. 100 ml Johannisbeersaft, zwei Esslöffel Johannisbeerlikör und 20 Gramm Puderzucker aufkochen, etwas abkühlen lassen. 100 Gramm Löffelbiskuits zehn Minuten darin tränken. Abwechselnd Biskuits, Mascarponecreme und Heidelbeersoße in eine Glasform schichten. Mit 50 Gramm Heidelbeeren garnieren.