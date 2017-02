Am frühen Dienstagnachmittag kam es an der Kreuzung Zur alten Kaserne / Lenaustraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW, bei dem eine Person schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde.

Düsseldorf. Beim Abbiegevorgang von der Straße Zur alten Kaserne auf die Lenaustraße kollidierte ein schwarzer Mercedes Benz am Dienstag mit einer Straßenbahn. Die Straßenbahn prallte auf die Beifahrerseite des PKW und schob diesen einigen Meter vor sich her, bevor sie zum Stillstand kam. Hierbei wurde die 41 Jahre alte Fahrerin des PKW schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Um die Fahrerin so schonend wie möglich aus dem Auto zu retten, wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwache Behrenstraße die Tür an der Fahrerseite mit einem Hydraulischen Spreizgerät fachgerecht entfernt. Nach der Erstversorgung der Patientin durch den Notarzt wurde diese schonend in einen Rettungswagen verbracht und zur weiteren Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert.

Die Straßenbahn befand sich auf einer Leerfahrt, so dass lediglich der Fahrer der Bahn durch den Rettungsdienst betreut werden musste. Da der Fahrer keine Verletzungen aufwies, wurde hier kein Transport notwendig.

Für die 32 Einsatzkräfte von vier verschiedenen Feuerwachen war der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet. Zur Unfallursache können keine Angaben gemacht werden, da die Polizei ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen hat.