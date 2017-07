Der gute, alte „Länderkampf“ ist zurück in Düsseldorf. Am Wochenende messen sich Deutschland und die USA im Mehrkampf.

Düsseldorf. Am Wochenende geschieht Historisches im Rather Waldstadion. Das verspricht allein der leicht angestaubte Name der Veranstaltung: 29 Jahre ist es her, dass es zum bislang letzten Mal einen Leichtathletik-„Länderkampf“ in Düsseldorf gab. Nun kommt es zur Neuauflage, wenn der Thorpe-Cup die besten Zehnkämpfer sowie die besten Siebenkämpferinnen aus Deutschland und den USA vereint.

Das Event fiel Düsseldorf im April ebenso unerwartet wie überraschend zu. Nach Ansicht der Stadt passt es natürlich besonders gut ins „Super-Sportjahr“ mit Tischtennis-WM, Triathlon-EM und Tour-de-France-Start. Die Wahrheit sieht aber anders aus: So recht wollte keine andere Stadt in Deutschland den Vergleich der Mehrkämpfer veranstalten.

Im August 1967 trafen sich die Leichtathleten aus Deutschland sowie den USA zum großen Länderkampf im alten Rheinstadion. Rund 80 000 Zuschauer waren an zwei Tagen dabei.

Nun gibt es reichlich Aufklärungsbedarf über die Veranstaltung. Schon der Name „Thorpe“ zwingt den Sportfreund, bei Wikipedia nachzulesen. Dort findet er heraus, dass es sich bei Jim Thorpe um den Olympiasieger im Zehnkampf von 1912 in Stockholm handelt. Der gilt bis heute als sportlicher Alleskönner, spielte der doch nicht nur professionell Baseball und Football, an seinem College gehörte er auch zu den besten Leichtathleten. Zur Legende wurde Thorpe aber, weil ihm seine Goldmedaillen wegen der parallelen Profi-Karriere in den anderen Sportarten erst aberkannt, 30 Jahre nach seinem Tod aber wieder zuerkannt wurden. 1983 überreichte der skandalumwitterte IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch Thorpes Kindern Nachbildungen der historischen Medaillen im Zehn- und Fünfkampf.

Deutscher WM-Starter, Bronze-Medaillengewinner der Hallen-WM und in Rath dabei: Mathias Brugger.

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten war der Zehnkampf bereits damals das, was er heute ist: ein Wettbewerb für Alleskönner. An zwei Wettkampf-Tagen tragen die Athleten (beginnend mit dem 100-Meter-Lauf) ihre zehn Wettbewerbe nach einer Punktetabelle aus, am Ende steht der ungeliebte 1500-Meter-Lauf, bei dem die Teilnehmer hinter dem Zielstrich total erschöpft hinklatschen und nichts von der ihnen zugedachten „königlichen Würde“ erkennen lassen. Zehnkämpfer haben seit Jim Thorpe den Zusatz „Könige der Leichtathletik“, Spötter hingegen sagen, dass sie zwar alles können, dafür aber nichts richtig.

Weltmeister Trey Hardee ist im Waldstadion mit dabei

Wie dem auch sei, die Besten der USA und Deutschland treffen sich doch tatsächlich im idyllischen Rather Waldstadion zwei Tage lang und kämpfen um Tausende Punkte. Selbst Topstars wie Weltmeister Trey Hardee, die in der Woche darauf um die WM-Titel in London antreten, sind dabei. In Rath starten die aber nur in ausgewählten Disziplinen.