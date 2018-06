Ein britisches Magazin hat Düsseldorf erneut unter die 25 lebenswertesten Städte der Welt gelistet. Drei andere deutsche Städte schnitten noch besser ab.

Düsseldorf. Erneut hat Düsseldorf bei einem internationalen Vergleich der lebenswertesten Städte gut abgeschnitten. Das britische Magazin „Monocle“ listet die Landeshauptstadt in ihrem jährlich erscheinenden Vergleich auf Platz 18 – das ist gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um einen Platz. Öffentliche Verkehrsanbindungen und die Kunstszene waren zwei Aspekte, die positiv bewertet wurden. Düsseldorf ist eine von vier deutschen Städten, die es unter die Top 25 geschafft haben: München belegt Rang eins, auf Platz sechs und acht folgen Berlin und Hamburg. Am zweithäufigsten tauchen japanische Städte – Tokio (Rang 2), Kyoto (17) und Fukuoka (22) – in der Erhebung auf.

Die Landeshauptstadt ist regelmäßig in internationalen Rankings zu lebenswerten Städten vertreten. Die Unternehmensberatung Mercer hatte Düsseldorf in seiner März erschienenen Studie auf Rang sechs gelistet. jaw