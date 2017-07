Entspannte Stunden am Hafenstrand von Monkey’s Island, das gab’s in Düsseldorf nur vier Jahre lang. Unvergesslich für mich der Nachmittag des ersten Schultags meiner Kinder, den wir dort feierten. Es wird Zeit, dass Düsseldorf wieder einen Stadtstrand bekommt. Es ist ein tolles Freizeitangebot, ebenso wie die beliebten Picknicks mit Musik und die Sportkurse in den Parks. All dies verbessert Lebensqualität und -freude in der Großstadt.

