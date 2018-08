Die Schauspielerin ist neu im Ensemble des Schauspielhauses. Im September spielt sie in einem Herrndorf-Stück. Schauspielern allein ist ihr aber zu wenig, sie schreibt, braucht die Berge und schaltet auch mal ihr Internet ab.

Offenes Gesicht, vorsichtiges Lächeln, sportliches Outfit mit Lederjacke, lange blonde Haare. Sie wirkt wie ein Mädchen – auf der Bühne oder auf der Mattscheibe. Regisseure besetzen Lea Ruckpaul deshalb gerne in jugendlichen Rollen. Obwohl: „Ich bin doch schon 31.“

Es klingt authentisch, zurückhaltend und scheu, wenn sie das sagt – die in Ost-Berlin geborene und nach der Flucht der Eltern aus der DDR in Hamburg aufgewachsene Schauspielerin. Deswegen wollte sie in ihrer Jugend weniger auf, sondern hinter die Bühne. „Ich dachte, ich bin zu schüchtern“, erinnert sie sich.

Angeregt durch regelmäßige Besuche des Thalia-Theaters bewarb sie sich nach dem Abitur zunächst für ein Regie-Studium, fiel jedoch bei der Aufnahme-Prüfung durch. Erst die Aufforderung eines Jurors ermutigte sie, es als Schauspiel-Studentin in Leipzig zu versuchen.

Über ihr Privatleben will sie lieber nicht reden

Der Erfolg, mit dem sie nicht gerechnet hatte, stellte sich schnell ein. Noch während der Hochschul-Zeit trat sie im Studio des Staatsschauspiels Dresden auf. Es war Wilfried Schulz, der ihr einige Rollen zutraute. „Er hat dran geglaubt, dass was in mir steckt, was auch immer das sein soll“, schmunzelt sie. Deshalb - und aus „privaten Gründen“- kommt sie nun, mit einem anderen Schauspiel-Kollegen, nach einem zweijährigen Intermezzo in Stuttgart, in das von Schulz geleitete Haus in Düsseldorf. Eine Stadt, deren Bewohner sie in nur wenigen Wochen lieb gewonnen hat. Offen, zutraulich und lebendig seien die Düsseldorfer.

Ab Mitte September wird Lea Ruckpaul (sie spielte bereits die Julia in George Orwells „1984“ im Central) als Isa auf der Bühne stehen. In der Hauptrolle des Zwei-Personenstücks „Die Bilder deiner großen Liebe“ von Wolfgang Herrndorf. Es ist das unvollendete Vermächtnis des bereits vor der Uraufführung 2013 verstorbenen Autors Herrndorf. Ein Stück und eine Figur, das sie tief beeindruckt, es aus der Taufe gehoben und 40 Mal auf der Bühne verkörpert hat. In Dresden, dann in Stuttgart.

Es geht um die Reise in Real-Fantasien des Mädchens Isa (sie ist das Mädchen von der Müllkippe aus Herrndorfs Erfolgsstück „Tschick“), das aus der Psychiatrie abgehauen ist. Ruckpaul: „Isa geht raus in die Natur und trifft in ihrer Fantasie einen taubstummen Jungen.“ Isa mutiere dabei zu einer „Begleiterin in den Tod.“