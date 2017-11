Düsseldorf. Ein lauter Knall und dann war die gesamte Füselierstraße in Derendorf dunkel. Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr waren Anwohner sowie die Gastronomie auf der Straße von einem Stromausfall betroffen. Wie die Feuerwehr mitteilte hat es in einem Trafo einen Kurzschluss gegeben. Ereignet hat sich der Vorfall etwa in der Mitte der Straße. "Die Einsatzkräfte sind mit einem Zug vor Ort", teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Ursache des Kurzschluss war nach ersten Angaben der Feuerwehr wohl ein Wasserschaden. Nach ungefähr 50 Minuten war der Schaden behoben. Mehr Informationen folgen in Kürze. red