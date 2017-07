Wenn Düsseldorf direkt am Rhein, mitten in der Stadt von etwas genug hat, dann ist es Gastronomie. Von Kit-Café über Kasematten, Tonhallen-Terrasse bis Rheinterrasse-Biergarten. Wovon Düsseldorf aber nie genug haben kann, dann sind das die Ruhepole an Stränden und Wiesen direkt am Fluss, mit der Freiheit zum Picknicken, Grillen uns so weiter. Lasst den Paradiesstrand mit seiner tollen Aussicht und die Landzunge mit viel Platz auf der Wiese doch einfach in Ruhe.

