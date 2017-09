Düsseldorf/Wuppertal. Wer aus Richtung Wuppertal in die Landeshauptstadt fuhr, musste am Morgen Geduld mitbringen: Auf mehr als zehn Kilometern staute sich der Verkehr gegen 8.30 Uhr vor der Abfahrt Eller - mitten im Berufsverkehr. Beim WDR war in den Verkehrsnachrichten von einem Unfall die Rede, bei dem Kraftstoff ausgelaufen sei. Deshalb sei nur ein Fahrstreifen frei. Den Unfall konnte die Polizei auf Nachfrage um kuru vor neun Uhr jedoch nicht bestätigen - wohl aber einen Unfall, der in der Gegenrichtung passiert war. Hier waren ein Lkw und ein Pkw aneinendergeraten.

Laut Polizei handelte es sich um einen kleineren Zusammenprall, der um 7.37 Uhr gemeldet wurde. Verletzt worden sei niemand, auch sei keine Sperrung nötig gewesen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge hätten auf dem Standstreifen gestanden. So lasse sich vielleicht auch der Stau auf der anderen Seite der Bahn erklären: "Die Leute gucken eben, wenn Autos auf demm Standstreifen stehen." Bei Haan-Ost habe es auf der Fahrbahn in Richtung Düsseldorf zudem eine kleine Ölspur gegeben. Die habe den aus Wuppertal kommenden Verkehr zusätzlich ausgebremst. red