Für die Grundwassersanierung hat die Flughafen Düsseldorf GmbH die erste großtechnische Anlage im November 2015 (Eintragsstelle „Feuerlöschübungsbecken“) in Betrieb genommen. Seit Mai und Juni 2016 sind auch an den beiden anderen Eintragsstellen „Feuerwache Nord des Flughafens“ und „Südbahn“ die Anlagen in Betrieb. Dies laut Stadt erfolgreich, da die PFT-Grenzwerte für die Einleitung des gereinigten Grundwassers in den Kittelbach deutlich unterschritten würden.

Im nächsten Schritt werden zur Fassung der bereits vom Flughafengelände abgeströmten Schadstoffe weitere Sanierungsmaßnahmen in den drei Verunreinigungsfahnen durch die Flughafen Düsseldorf GmbH vorbereitet. Zunächst wird im südlichen Fahnenast an der Niederrheinstraße in Lohausen ein weiterer Sanierungsbrunnen in Betrieb genommen. Das verunreinigte Grundwasser soll über eine Rohrleitung der bereits in Betrieb befindlichen Sanierungsanlage auf dem Flughafengelände zugeleitet werden.

Ebenfalls werden im Bereich des Lambertussees weitere Sanierungsbrunnen an die bestehende Anlage auf dem Flughafengelände angebunden. Derzeit werden die Genehmigungen zur Verlegung der Rohrleitungen unter der B8n eingeholt. Durch eine hydraulische Maßnahme in diesem Bereich kann sowohl verhindert werden, dass verunreinigtes Grundwasser weiter Richtung Kaiserswerth abströmt als auch in den grundwassergespeisten Lambertussee gelangt.

Für weitere Sanierungsmaßnahmen im Bereich Kalkum ist die Errichtung einer weiteren Anlage in Planung. Gegebenenfalls sind anschließend weitere Maßnahmen in den Verunreinigungsfahnen erforderlich, um die bestehende Nutzungseinschränkung des Grundwassers und der Kaiserswerther Seen entbehrlich zu machen.

Wer zahlt die Sanierung, wie hoch sind die Kosten?

Alle Sanierungsmaßnahmen werden laut Stadt vom Flughafen durchgeführt. Dieser trägt auch sämtliche Kosten. So wurden in den Bau der drei bestehenden großen Sanierungsanlagen bereits rund zwei Millionen Euro investiert.

Wie lange darf das Grundwasser nicht zur Bewässerung genutzt werden?

In den betroffenen Verunreinigungsbereichen in Lohausen/Kaiserswerth wurde die Grundwassernutzung aus Gartenbrunnen durch eine Allgemeinverfügung untersagt. Diese gilt zunächst bis zum Jahr 2027.

Gibt es regelmäßige Boden und/oder Obst- und Gemüseproben?

In den bisher durchgeführten Obst- und Gemüseproben konnten keine PFT nachgewiesen werden. Aus diesem Grund sind keine regelmäßigen Untersuchungen von Boden, Obst und Gemüse notwendig.

Wird auch die PFT-Belastung der Kaiserswerther Seen regelmäßig untersucht?

Im Rahmen der Fahnenaufnahmen werden auch die Kaiserswerther Seen regelmäßig beprobt. Die im Oktober 2016 gemessenen PFT-Konzentrationen liegen in der gleichen Größenordnung wie in den Vorjahren. Die höchste Belastung wurde wiederum im Lambertussee gemessen. Das Gesundheitsamt empfiehlt, auf den Verzehr von Fischen aus den Kaiserswerther Seen zu verzichten. Unabhängig von der PFT-Belastung gilt für die Baggerseen ein Schwimmverbot.