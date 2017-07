Das Sicherheitspersonal am Düsseldorfer Flughafen ist in den ersten Ferienwochen total überlastet.

Düsseldorf. Die Sommerferien mobilisieren die Massen, allein am Wochenende zählte der Düsseldorfer Flughafen an beiden Tagen rund 160 000 Passagiere bei 600 Ankünften und Abflügen. Vorbereitet ist der Airport auf den Ansturm offensichtlich nicht. Auch am Montag kam es wieder zu langen Wartezeiten an den Sicherheits- und Handgepäckkontrollen.

Mitarbeiter arbeiten bis zu fünf Stunden am Stück

Schon früh morgens standen die Urlauber im Terminal A Schlange. Vor allem von 4 bis 11 Uhr war es extrem voll. Die Gewerkschaft Verdi prangert schon lange die schlechte Vorausplanung der Bundespolizei und das hohe Arbeitspensum des Sicherheitspersonals an. Laut Verdi-Sekretär Özay Tarim fehlen in den ersten Ferienwochen bis Anfang August an vielen Tagen bis zu 75 Sicherheitskräfte. Die Kötter-Mitarbeiter stehen teilweise 3,5 bis 5 Stunden an den Sicherheitsschleusen. „Gegen 9 Uhr brach am Montag das komplette Chaos aus, als ein Fluggast zusammenbrach und der Notarzt kommen musste“, berichtet Tarim. Fluggäste seien immer verzweifelter und aggressiver geworden, Kinder weinten. „Erst Ende April hat die zuständige Bundespolizei die Personalanforderung für Kötter nach oben korrigiert. Das ist deutlich zu spät, um rechtzeitig Personal zu qualifizieren und einzustellen“, ärgert sich Tarim. „Die Konzentration ist bei den überlasteten Mitarbeitern völlig weg.“

Die Fluglinien raten dazu, noch früher als sonst üblich zum Flughafen zu kommen, insbesondere bei Überseeflügen nach Amerika.