Das iPhone X ist seit gestern erhältlich, Käufer stellten sich früh an.

Früh am Morgen bildeten sich gestern lange Schlangen vor dem Apple-Store in den Libeskind-Bauten. Grund: Das neue iPhone X. Die Kunden mussten enorme Wartezeiten in Kauf nehmen. Die 21-jährige Studentin Ebro Eher aus Gelsenkirchen etwa war mitten in der Nacht losgefahren, um sich gegen 6 Uhr in die Schlange zu stellen. Gegen 9.30 Uhr rechnete sie damit, es gegen 11 Uhr in den Laden zu schaffen. Sie lobte aber die gute Stimmung und hatte schon Telefonnummern mit anderen Wartenden ausgetauscht.