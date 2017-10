Sehnenentzündung: Klavierabend am 15. April fällt aus.

Der Pianist Lang Lang muss seinen für den 15. April 2018 geplanten Klavierabend in der Tonhalle Düsseldorf absagen, gab die Konzertagentur Heinersdorff bekannt. Für die vollständige Genesung von einer Sehnenentzündung in seinem linken Arm benötige er noch weitere Zeit. Das Konzert entfällt ersatzlos.

Allen Kartenkäufern wird das bezahlte Eintrittsgeld selbstverständlich zurückerstattet. Für die Rückerstattung sollte man sich an die Vorverkaufsstelle wenden, in der die Karten gekauft wurden. Ausschließlich dort können sie zurückgegeben werden. Dies gilt auch für Karten, die online erworben wurden; in diesem Fall muss man sich an den Betreiber der Homepage wenden. Käufer, die im Eventim-Callcenter oder auf eventim.de gebucht haben, wenden sich an den Eventim-Kundenservice (Service-Hotline: Tel. 01806-533933).

Mehr Informationen unter heinersdorff-konzerte.de