Schauspielerin und Sängerin Sissi Perlinger tritt heute mit ihrem neuen Programm im Savoy-Theater auf.

Sie spielt Gitarre und Schlagzeug gleichzeitig: Sissi Perlinger, Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin, erklärt in ihrem aktuellen Programm, auch nach 30 Jahren mit eigenen Programmen auf der Kabarett-Bühne, einfach jung zu bleiben. Die Kult-Diva im Leo-Look gilt als eine der beliebtesten Kabarettistinnen Deutschlands. Sie wirkte in über 40 Filmen mit und hatte auch schon ihre eigenen TV-Shows in ARD und ZDF. Heute tritt sie in Düsseldorf im Savoy-Theater auf.

In Ihrem aktuellen Programm versprechen Sie sich und uns, einfach jung zu bleiben. Hätten Sie denn als Multi-Talent überhaupt Zeit alt zu werden, geschweige denn, sich Gedanken darüber zu machen?

Sissi Perlinger: Ich nehme mir die Zeit, bewusst älter zu werden, habe sehr viel darüber recherchiert, weil ich glaube, dass dieses Thema ein hohes Entwicklungspotenzial hat - wenn man es positiv angeht! Wenn man es allerdings vernachlässigt und verdrängt, dann kommen eher ungute Seiten zutage.

Unterzeile: Ich leg mir mal den Schalter um. Ist das nicht im Zeitalter der Digitalisierung ein Anachronismus? Heute wird doch nur noch gewischt - da haben Frauen ja sogar mehr Übung?

Perlinger: In einem meiner Lieder reimt sich das Wort Schalter auf Alter. Deswegen hab ich diese Form der Metapher gewählt.

Wie alt sind Sie gerade jetzt? Pardon! Wie alt fühlen Sie sich?

Perlinger: Ich fühle mich gerade wie 18, weil ich mich zurzeit komplett neu erfinde und an einer Idee arbeite die mich unglaublich inspiriert, die ich aber noch nicht verrate.

Wer oder was wäre für Sie ein Jungbrunnen?

Perlinger: Für mich ist mein größter Jungbrunnen meine Kreativität, Meditation und mein eigenes Yoga. Außerdem muss ich ja immer wieder neue Dinge lernen für mein nächstes Programm und versetze mich so immer wieder in den Zustand einer Schülerin.

Und wie entfalten Sie sich - kosmetisch?

Perlinger: Es ist quasi mein Hobby, mich zu pflegen. Ich schminke mich jeden Abend gründlich ab, und ich liebe es, mich mehrmals täglich an allen möglichen Stellen einzucremen.

Je weniger Zähne die Männer im Mund haben, desto leichter beißen sie an, heißt es in ihrem aktuellen Programm. Wenn Sie die Wahl haben: lieber ältere oder jüngere Partner? Ihr Freund, den sie mal als zolibatären Heiligen bezeichnet haben, ist ja um die zehn Jahre jünger. Besser als Botox?