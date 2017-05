Sonne und Wärme locken Düsseldorfer nach draußen – ein Vorgeschmack auf den Sommer.

Düsseldorf. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, Hitze mit fast 30 Grad – die Mittagspause war am Mittwoch die Zeit für ein wenig Sommerurlaubs-Gefühl, mitten im Büroalltag. Noch besser war es für alle, die frei hatten. In die pralle Sonne zog es kaum jemanden – aber entspannt auf einer Bank unter Bäumen sitzen, unter Sonnenschirmen im Café einen kleinen Plausch halten oder sich ein Plätzchen für den mitgebrachten Salat suchen war angesagt.

Die kalten Tage sind vergessen. Bunte, luftige Kleider und die neuesten Sandalen werden ausgeführt, die kurze Hose aus dem Schrank geholt. Eines der wichtigsten Utensilien ist die Sonnenbrille und die Sonnencreme. Jammern über die Hitze ist jedoch Fehlanzeige. Dafür haben die Düsseldorfer dieses Jahr zu lange auf Sonne und Wärme gewartet. Es ist die Zeit für kleine, leichte Snacks zu Mittag, für ein Eis als Nachtisch, für den Biergarten nach der Arbeit.

Der Kö-Bogen ist wegen des Blicks auf den Hofgarten beliebt

Manche freuen sich jetzt über die kühle Luft in Einkaufszentren oder die Klimaanlagen im Büro. Doch als besonders wohltuend empfinden viele auch den Blick in die Natur oder aufs Wasser. Dass das mitten in der Stadt geht, freut Sven Kippes. Am Kö-Bogen zu sitzen, hinter sich moderne Architektur, den Hofgarten mit der Düssel vor seinen Augen, empfindet er als wunderbar. „Ich arbeite hier in der Nähe. Sobald die Sonne da ist, mache ich meine Mittagspause draußen, genieße die Ruhe und die Aussicht“, sagt er. Er mag die hohen Temperaturen, hat es sich auf den Stufen zum Wasser hin bequem gemacht und verzehrt seinen mitgebrachten Salat. „Über das angekündigte heiße Sommerwetter habe ich mich sehr gefreut. Absolut perfekt wäre es jetzt noch, wenn ich statt meines dunklen Anzuges luftige Sachen anhaben könnte.“

Anna Müller hat diese Möglichkeit, ist mit Rock und T-Shirt unterwegs. „Ich habe heute ausnahmsweise frei – und dafür glücklicherweise genau den richtigen Tag getroffen“, sagt sie. Die Studentin liebt den Platz am Kö-Bogen ebenfalls. „Der Hofgarten ist der schönste Park in Düsseldorf“, sagt sie. Für sie war klar, dass sie mittags hier ihr Brötchen isst und ihren Kaffee trinkt, sich entspannt. „Das geht sehr gut, denn selbst wenn viel los ist, fühlt es sich hier nicht überfüllt an.“

Der Blick aufs Wasser erfrischt und sorgt für Urlaubsgefühle

Deyar Ertürk hat gar kein Glück gebraucht. Der 18-Jährige hat sich wegen des angekündigten Wetters extra Urlaub nehmen können. Die Sonne und die Wärme wollte er ausnutzen. Sie ist ihm aber fast ein bisschen viel. „Es war dieses Jahr so lange kalt. Man muss sich jetzt erst an die Hitze gewöhnen“, sagt er. Daher hat er einen Schattenplatz gewählt. Sommerurlaubs-Gefühle kommen bei ihm hoch, wenn er aufs Wasser schaut – ob Düssel oder Unterbacher See. „Das erfrischt und tut gut. Dafür muss ich gar nicht mal baden gehen.“