In mehreren deutschen Orten werden am Wochenende türkische Domizile in Brand gesetzt. Gleichzeitig demonstrieren Menschen am Düsseldorfer Flughafen, aber auch in anderen Städten gegen die türkische Offensive in Syrien.

Berlin/Düsseldorf. Bei Demonstrationen in deutschen und anderen europäischen Städten haben am Wochenende zahlreiche Menschen gegen die türkische Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien protestiert. Zudem gab es eine Reihe von Brandanschlägen auf türkische Domizile, bei denen der Hintergrund nicht ganz klar war, ein Zusammenhang zu den Protesten aber nicht ausgeschlossen werden konnte.

In Düsseldorf gab es mehrere Verletzte. Am Flughafen der Landeshauptstadt kam es am Sonntag bei einer Spontandemonstration zu Auseinandersetzungen. Es gab Verletzte, unter anderem, weil die Polizei Pfefferspray einsetzte, wie eine Sprecherin der nordrhein-westfälischen Landespolizei sagte. Zur genauen Verletztenzahl machte sie keine Angaben. Bis zu 400 Demonstranten hielten sich demnach zeitweise im Flughafen auf, bis die Polizei sie am Nachmittag aus dem Gebäude drängte.

Ein dpa-Reporter beobachtete, dass die Beamten mehrere Menschen abführten. Laut Landespolizei handelte es sich vorrangig um eine Auseinandersetzung zwischen Kurden und Polizisten. Bei rund 500 Menschen hätten die Beamten die Personalien festgestellt. Es seien Platzverweise erteilt worden. Die Polizei sprach von einem «aggressiven Verhalten gegenüber den Polizeibeamten». Ein Flughafensprecher sagte, der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt worden. «Es gab aber Beeinträchtigungen mit Blick auf die Zu- und Abfahrt vom Terminal.»

Am Nachmittag besetzten nach Angaben der Polizei etwa 150 Menschen die Gleise der Rheinbahn am Konrad-Adenauer-Platz. Zumeist Frauen mit Kindern hätten mehrere Gleise besetzt. Die Beamten hätten die Personalien der Erwachsenen festgestellt. Am Sonntagabend dauerte der Einsatz noch an. Auch in Hamburg kam es zu Zwischenfällen: Gut 400 Menschen zogen am Samstagabend unter anderem zum türkischen Generalkonsulat, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dort warfen Teilnehmer demnach Steine gegen die Fassade und verursachten kleinere Schäden.

In Berlin und Kiel protestierten jeweils ebenfalls mehrere Hundert Menschen. Auch in Saarbrücken und Kaiserslautern gab es in der Nacht zum Sonntag friedliche Proteste. Gleichzeitig fanden Demonstrationen auch in anderen europäischen Städten statt. Unter anderem im englischen Manchester stürmten Demonstranten Zuggleise und blockierten so den Nahverkehr. Der zentrale Piccadilly-Bahnhof wurde zeitweise geschlossen, wie ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde mitteilte. Auf Bildern örtlicher Medien waren Menschen mit Flaggen in den Farben der Kurdenmiliz YPG und mit dem Porträt des Chefs der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan.