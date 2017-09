Leverkusener Künstler stellen ab Donnerstag in der Stadtbibliothek aus.

Leverkusen. Zum 14. Mal präsentiert die Stadtbibliothek Leverkusen eine Ausstellung in Kooperation mit der Künstlergruppe arteLEV. Die „Kunst- und Lebenswege“ von Künstlerinnen und Künstlern mit unterschiedlicher Herkunft und aus unterschiedlichen Kulturwelten haben sich in Leverkusen gekreuzt. Schließlich bildete sich 2011 der Künstlerkreis arteLEV. In dieser 14. Folge der Ausstellungsreihe Symbiosen – einer Kooperation von arteLEV und der Stadtbibliothek – geht es um Kunst als verbindendes Element, das Menschen aus allen Kulturen zusammenführt und eine Verständigung über soziale und kulturelle Grenzen hinweg ermöglicht. Der Wechsel des Heimatortes kann Verlust oder Gewinn bedeuten. Heimat, Sprache, Geschichte verändern sich – dies schlägt sich in den Werken der Künstlerinnen und Künstler nieder. Die Ausstellung „Kunstwege – Lebenswege“ wird mit einer Vernissage am Donnerstag um 17.30 Uhr eröffnet. Sie findet im Rahmen der Interkulturellen Woche statt. Die Ausstellung kann zudem ab Donnerstag bis zum 27. Oktober zu den Öffnungszeiten der Hauptstelle der Stadtbibliothek, dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr, besichtigt werden.