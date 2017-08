Organisator von „Düsseldorf mit meinen Augen“ soll der Gülen-Bewegung angehören. Oberbürgermeister Thomas Geisel war 2015 noch Schirmherr des Kunstprojekts. Stadt geht auf Abstand.

Düsseldorf. 2015 hatte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) noch die Schirmherrschaft für das Kunstprojekt „Düsseldorf in meinen Augen“ für Schüler übernommen. Das ist bei der diesjährigen Auflage nicht mehr der Fall. Dies sei zwar nicht als bewusste Distanzierung zu verstehen, wie ein Stadtsprecher mitteilt, jedoch hat es jüngst bei der Stadt eine Neubewertung des Ausrichters, dem Verein „Ein Stein/Ribif“ gegeben: In der Vergangenheit gab es in Politik und Medien immer wieder Diskussionen um eine mögliche Nähe zur Gülen-Bewegung. Trotzdem taucht unter anderem das Stadtmuseum als Kooperationspartner von „Düsseldorf in meinen Augen“ auf der Webseite des Projekts mit Logo auf.

„Nachdem in politischen Gremien, Medien und der Öffentlichkeit Kooperationen von öffentlichen Institutionen mit dem Verein kritisch hinterfragt wurden, gab es eine Neubewertung von Seiten der Stadt. Dafür wurde auch die Einschätzung der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sowie weitere Expertisen zur Gülen-Bewegung zur Bewertung herangezogen“, erklärt Michael Bergmann.

Wieso hat die Stadt überhaupt mit dem Verein kooperiert?

Das Ergebnis der Neubewertung: Der Verein bekenne sich in seiner Satzung nicht klar zu bestimmten Werten, wie etwa der Gleichberechtigung der Frau, erklärt Stadtsprecher Michael Bergmann. „Ein Stein/Ribif“ gehört dem „Verband engagierte Zivilgesellschaft NRW“ an, der dem Gedankengut des im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen nahe steht.

Gülen gilt als Gegenspieler des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Gülen und seiner vermeintlich weltoffenen Weltanschauung wird seinerseits von Kritikern eine Islamisierung durch Bildung vorgeworfen (mehr dazu siehe Kasten).

Seit 2012 wird der Verein „Ein Stein/Ribif“ bereits nicht mehr vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Integrationskursträger geführt. Wieso es überhaupt zu Kooperationen mit der Stadt kommen konnte, kann Ratsherr und Lehrer Pavle Madzirov, der auch integrationspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion ist, nicht nachvollziehen. Die Nähe zur Gülen-Bewegung sei bekannt gewesen. „Auf meine Anfrage als Leiter des damaligen Integrationsausschusses vor einigen Jahren hat der Verein mir ganz offen seine Nähe zur Gülen-Bewegung bestätigt“, sagt Madzirov.

„Ich will den Verein an sich gar nicht bewerten. Aber ich bin nicht dafür, weder die eine noch die andere Seite der innertürkischen Konflikte in irgendeiner Weise zu unterstützen oder zu bekämpfen. Da sollten wir um Neutralität bemüht sein.“ Die Schulen hätte die Stadt mit Blick auf das Kunstprojekt, bei dem sich Schüler ab der dritten Klasse beteiligen können, über den Organisator aufklären müssen, so Madzirov.