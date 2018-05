„Von fremden Ländern in eigenen Städten“ nennt Markus Ambach sein Projekt am Düsseldorfer Hauptbahnhof, das am Samstag für drei Monate startet.

Düsseldorf. Bahnhofsviertel liegen oft mitten im Stadtzentrum auf gigantischen Flächen, die jetzt frei werden. Die Paketpost hat sich aus Düsseldorf verabschiedet, die Bundesbahn vom Döppersberg in Wuppertal. In der Regel übernehmen Investoren die Immobilien. Für Künstler wird es dann eng, denn im Bauboom werden ihre Hinterhöfe zu schicken Lofts umgewidmet, die sie zumindest in Düsseldorf nicht mehr bezahlen können. Ihnen bleibt nur noch der öffentliche Raum übrig, wenn er nicht gleichfalls von Werbeträgern vollgestellt wird.

Nun haben sich in der Landeshauptstadt Institute wie Schauspielhaus, Tanzhaus, Literaturbüro, Forum Freies Theater und Bahnhofsmission neben unzähligen Künstlern zusammengetan. „Von fremden Ländern – in eigenen Städten“ nennt sich das Großprojekt. Mit 18 Standorten kommt es den Skulpturprojekten Münster sehr nahe. „Kaspar König und ich kämpfen gemeinsam um den öffentlichen Raum“, so der Düsseldorfer Macher Markus Ambach.

Katharina Sieverdings Bilderfries an der Fassade des Central

Ambach ist berühmt für interdisziplinäre Kunst- und Kulturprojekte. Der Meisterschüler von Christian Megert firmiert seit 2009 seinen Einmannbetrieb unter MAP, der Abkürzung für Markus Ambach Projekte. Unter diesem Label initiiert und managt er große Vorhaben, die er mit Künstlern gemeinsam ausheckt. Seine größte Unternehmung reichte von der A40 am Duisburger Kaiserberg über das Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim und Essen bis zum Westfalendamm in Dortmund. Damals war der Projektträger die Kulturhauptstadt Ruhr 2010.

Jetzt hat er eine GmbH gegründet, denn er arbeitet mit einem Etat von 700 000 Euro. Der größte Finanzier mit 180 000 Euro ist die Kunststiftung NRW, gefolgt von der Stadt Düsseldorf mit 170 000 und dem Land mit 100 000 Euro. Das Schauspielhaus hat die große, über 300 Meter reichende Arbeit von Katharina Sieverding an der Fassade seines Interim-Spielorts Central mitfinanziert. Generalintendant Wilfried Schulz lobt das kommunikative Projekt, an dem er bereitwillig teilnimmt.

Katharina Sieverding revanchiert sich mit einem Bilderfries ihrer hochpolitischen Arbeiten. Da taucht der nordkoreanische Machthaber Kim-Jong-un, der letzte kommunistische Diktator, neben einem Konsumtempel auf. Wer auf den Flixbus wartet, kann ihre Bilder zum Geistes-, Wirtschafts- und Rechtsleben auf der Fassade der Interimsspielbühne enträtseln. Passanten entdecken eine balancierende Frau und im Kontrastprogramm dazu den Bildtext „Die Pleite“. Auch Tochter Pola Sieverding macht mit, sie lädt ins längst verflossene Boxermilieu noch vor dem „Bahndamm“.