Handwerkskammer hilft mit neuem Beratungsservice „Digi-Check“.

Die fortschreitende Datenautomatisierung bietet Handwerksbetrieben ungeahnte, überraschende Chancen, ihre Produktepalette zu ergänzen und neue Kundengruppen anzusprechen. Warum nicht etwa als Installationstechniker, Anlagenbauer oder Korrosionsschützer aus Drohnenflügen zur Kontrolle großer Gebäude oder Areale zusätzlich einen Fotoservice „Mein Haus von oben“ entwickeln? Aber auch Unternehmen, die mithilfe einer Digitalisierung betrieblicher Prozesse lediglich Kosten einsparen wollen, können ab sofort bei der Handwerkskammer Düsseldorf auf die Hilfe spezialisierter Beratungsexperten zurückgreifen.

Der von der Kammer neu eingerichtete „Digi-Check“ wird Handwerkern kostenfrei angeboten und hilft, Digitalisierungschancen zu erkennen. „Unser Anliegen ist, dass Mitgliedsbetriebe digitale Anwendungen effektiv in den Wertschöpfungsprozess integrieren können. Wir helfen, wenn die betrieblichen Abläufe datenbasiert gesteuert oder der Kundendiensteinsatz effektiver gestaltet werden sollen“, konkretisiert der Teamleiter des Beratungsdienstes, Dr. Volker Becker, das Angebot: „Via Smartphone-Apps zum Beispiel, die Anwendungen mobiler machen und erlauben, vor Ort Aufmaße zu erfassen, Objekte räumlich darzustellen und erlebbar zu machen, Aufträge elektronisch zeichnen zu lassen und zurück ins Büro zu senden – alles direkt beim Kunden.“ Zusammen mit den Unternehmensberatern Tobias Werthwein und Reinhold Bottin stehen im Rahmen des „Digi-Checks“ drei Experten bereit; sie kommen auf Wunsch in den Betrieb und führen dort zunächst ein umfassendes Gespräch. Anfragen an den Beauftragten für Innovation und Technologie, Tobias Werthwein: Telefon 8795357, E-Mail:

tobias.werthwein@hwk-duesseldorf.de