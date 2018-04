Erst täuschte er Kaufinteresse vor, dann setzte er mitsamt zweier Ringe zur Flucht an: Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Juweliergeschäft an der Karlstraße konnte ein Tatverdächtiger (18) festgenommen werden. Er ist u.a. wegen Diebstahl- und Gewaltdelikten polizeibekannt.

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der sich im Düsselstrand einem Mädchen auf unsittliche Art und Weise genähert haben soll. Er soll an dem Mädchen in einem Whirlpool sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Die Kripo hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet.