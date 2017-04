In der Suchmaschine des Kulturamtes kann man seit 2012 kulturelle Bildungsangebote finden. Das Projekt wird noch erweitert.

Düsseldorf. Kulturelle Bildung ist seit fast 20 Jahren ein Schwerpunktthema in der Arbeit der Düsseldorfer Kulturinstitute und des Kulturamtes. Gemeinsam bieten sie zahlreiche, vielfältige, zielgruppen- und praxisorientierte Projekte und Programme für Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Kitas und für die Freizeit an.

Seit fünf Jahren sind diese Angebote auf Musenkuss, der Suchmaschine für kulturelle Bildungsangebote in Düsseldorf, zu finden. 2012 ging Musenkuss an den Start und übernimmt seither die Aufgabe, das zusammenzubringen, was zusammengehört: Kunst, Kultur, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

„Es war ein langgehegter Wunsch der Düsseldorfer Kulturinstitute nach einer zeitgemäßen, gemeinsamen Informationsmöglichkeit, der mit Musenkuss erfüllt werden konnte“, so Petra Winkelmann, stellvertretende Kulturamtsleiterin.

Es gibt auch Angebote für Erwachsene und Behinderte

„In Düsseldorf, wo es ein sehr großes Angebot und eine Vielzahl an Anbietern und Akteuren gibt, ist eine Vernetzung und ein lebendiger Austausch unerlässlich. Das leistet Musenkuss als zentrales Informations-Kommunikationsinstrument nach außen und nach innen. Die Plattform wird weiter ausgebaut, um weitere Akteure, neue Angebote und Themen ergänzt.“

Zum fünfjährigen Bestehen erweitert Musenkuss sein Angebotsspektrum um weitere Funktionen und Inhalte und bietet nicht mehr nur Angebote für Kinder und Jugendliche jeden Alters, Familien sowie Pädagoginnen und Pädagogen, sondern auch für Erwachsene wie Führungen oder Gruppenangebote zum Beispiel für den nächsten Firmen- oder Teamausflug. Über einen neu aufgenommenen Suchbegriff „Inklusion“ sind seit einiger Zeit auch Angebote für Menschen mit Behinderung zu finden.

Programm Seit 2000 ist kulturelle Bildung ein Schwerpunktthema in der Arbeit des Kulturamtes. Von Anfang an wurde dieses Thema ressortübergreifend mit den Bereichen Jugend und Schule bearbeitet. Zum Bildungsprogramm des Kulturamtes gehören u.a. Angebote wie „Kunst, Kultur, Kita - ein Förderprogramm zur kulturellen Bildung in Kitas“, „Düsseldorfer Modell – künstlerische Angebote im offenen Ganztag im Primarbereich“, „Jugend, Kultur und Schule – ein Förderprogramm in Kooperation mit Schulverwaltungs- und Jugendamt“.

Infos: www.duesseldorf.de/kulturamt/kulturelle-bildung.html

Musenkuss bietet aber auch Wissenswertes und Service. Mit ein paar Klicks gelangt man schnell zu den passenden Infos und direkten Kontakten. Mit Hilfe der umfassenden Suchfunktion kann man in einer großen und gut sortierten Auswahl an interessanten Workshops, Malkursen oder Theateraufführungen für jede künstlerische Neigung und kreative Neugier das Richtige finden. Ob Familienbesuch im Museum am Wochenende, Lehrerfortbildung, Kindergeburtstag, Ausflug mit der Kita-Gruppe oder Schulklasse – auf Musenkuss werden Interessierte für die jeweiligen Anlässe fündig. Und wer keine weiten Wege zurücklegen möchte, kann über die Kartenfunktion auch Angebote im eigenen Stadtteil finden.

Über 200 000 Nutzer hat Musenkuss seit 2012 erreicht. 51 Kulturinstitute und Anbieter von kulturellen Bildungsangeboten sowie 42 Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten nutzen Musenkuss und bieten neben insgesamt 350 verschiedenen Angeboten, mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, auch zusätzliche Tipps und Anregungen. Etwa ein Viertel aller Angebote ist dabei kostenfrei.

Andere Städte haben sich von Musenkuss Düsseldorf inspirieren lassen und die Plattform übernommen. Gemeinsam mit den Städten Köln und München bildet Düsseldorf das interkommunale Musenkuss-Netzwerk, das die Plattform kontinuierlich gemeinsam inhaltlich und technisch weiterentwickelt, um ihren Service und ihren Nutzen für alle Kulturinteressierten, egal welchen Alters, zu verbessern. red