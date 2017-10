Tonhallen-Intendant Michael Becker über den Wandel des Konzertbetriebs in seiner zehnjährigen Amtszeit.

Herr Becker, was konnten Sie in Ihrer bislang zehnjährigen Amtszeit in der Tonhalle verändern?

Michael Becker: Sicher die Rolle des Intendanten. Ich bin davon überzeugt, dass ein Intendant Aufgaben der Mitarbeiter nicht einfach „von oben“ diktieren sollte.

Wie kann man sich das vorstellen?

Becker: Ungefähr so wie bei dem Dirigenten Christoph Eschenbach. Der gibt einen Einsatz und schaut, was das Orchester selbst zurück gibt. Es gibt so eine größere Durchlässigkeit.

Und wie hat sich diese Vorgehensweise niedergeschlagen?

Vita Geboren 1966 in Osnabrück, studierte Michael Becker als Spross einer Musikerfamilie Bratsche bei Prof. Jürgen Kussmaul in Düsseldorf. Becker war Mitglied verschiedener Orchester, unter anderem in dem der Städtischen Bühnen Krefeld/Mönchengladbach. Nach einem Journalistik-Studium arbeitete er für Funk und Printmedien. Von 1994-2006 war er Intendant der Niedersächsischen Musiktage, bis er 2007 die Intendanz von Düsseldorfer Symphonikern und Tonhalle übernahm. tonhalle.de

Becker: Die auffälligste Veränderung ist die Öffnung des Hauses für jede Altersklasse. Junge Leute bekommen das Gefühl: „Die wollen wirklich was von mir.“ Diese Haltung versuche ich auch zu vermitteln, und ich glaube, dass sie sich durchgesetzt hat. Es kommt dann die Phase, wo jeder im Haus etwas dazu beiträgt.

Was heißt das konkret?

Becker: Im Haus sind knapp 300 Leute beschäftigt. Musiker, Garderobieren, Techniker, Planerinnen. Jeder und jede trägt einen wesentlichen Teil zur Entwicklung des Hauses bei. Konkrete Ideen zu Ticketsystemen, Parkplatzservice, Konzertformaten. Von der Pforte bis zur Dramaturgie - ein besonders kreatives Abteil ist natürlich die Konzertpädagogik.

Wie hoch ist der Etat für diesen Bereich?

Becker: Es gibt nicht extra Geld dafür. Aber wir verwenden für die Konzertpädagogik aus unserem bestehenden Etat rund 500 000 Euro pro Jahr, ohne dass die anderen Bereiche künstlerisch darunter gelitten hätten. Das liegt aber auch an der riesigen Motivation aller Mitwirkenden.

Gibt es eine Innovation für die Tonhalle, die Sie noch umsetzen wollen?

Becker: Das Verhältnis zwischen Eigen- und Gastveranstaltungen weist noch Brüche auf. Wir wollen ja keine Abspiel-Hütte sein. Die Zusammenarbeit mit Heinersdorff funktioniert bereits sehr gut. Aber in den Bereichen Comedy, Weltmusik, A-Cappella, Club-Pop ließen sich intelligente Reihen gestalten. Dafür müssen wir den Veranstaltern das Haus aber noch besser begreifbar machen, weil ich glaube, dass der Tonhallen-Spirit auch ihren Shows gut tut. Da wir auf eine GmbH zugehen, werden wir hier aber mehr Gestaltungsspielraum erhalten.