Düsseldorf. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat am Dienstag sein neues Kuratorium vorgestellt. Vermögende und einflussreiche Bürger der Stadt haben sich zusammengefunden, um das Haus in seiner baulicher Fortentwicklung finanziell zu unterstützen. Dazu gehört etwa der Umbau und die Verschönerung des Foyers, also jenes Bereichs, der dem „Publikum gehört“, wie Theaterintendant Wilfried Schulz es formulierte. Zwölf Millionen Euro kosten Modernisierung und Sanierung, die Hälfte soll über Spenden zusammenkommen, die verbleibenden sechs Millionen Euro teilen sich Stadt und Land. Das Kuratorium, dem unter anderem Dreischeibenhaus-Besitzer Patrick Schwarz-Schütte, Regisseur Sönke Wortmann, Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Fortuna, und die Unternehmensberaterin Bettina Siempelkamp angehören, nutzt sein Netzwerk, um Spenden zu sammeln. „Das Schauspielhaus ist dank Wilfried Schulz auf einem exzellenten Weg und leistet glänzende Arbeit. Deswegen möchten wir ihn und sein Team darin unterstützen, bis 2020 in ein ebenfalls wieder glänzendes Gebäude am Gründgens-Platz zurückzukehren. Das ist wichtig für die Kultur dieser Stadt.“ Sönke Wortmann und die Werbeagentur BBDO haben kurze Filme gedreht, die auf witzige Weise die baulichen Unzulänglichkeiten des Schauspielhauses zeigen und zugleich um finanzielle Hilfe bitten.

Im Jahr 2020 feiert das Schauspielhaus seinen 50. Geburtstag. Bis dann sollen alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Architekt Christoph Ingenhoven, der den Kögbogen II baut, wird auch den Foyer-Umbau sowie die Neuordnung der Kassensituation verantworten – in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. kus