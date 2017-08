Die Kunsthalle am Grabbeplatz feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit Sigmar Polke & Co. In einer Retrospektive zeigt sie das quirlige Leben der 1970er im lustigen Miteinander.

Düsseldorf. Am 7. Januar 1977 heiratete Memphis Schulze die Kommilitonin Ida Büngener und hängte einen großen Papierbogen in sein Düsseldorfer Atelier. Das ließen sich die Hochzeitsgäste nicht zweimal sagen. Sigmar Polke war der erste, Memphis und Freunde folgten. Sie malten und sprayten, ließen Dinge verschwimmen und Figuren auftauchen. Die Arbeit erinnert nach den Worten des Sohns Max Schulze an eine „intergalaktische Party“. Jetzt ist das Bild auf Leinwand kaschiert und bildet den Mittelpunkt einer Schau zum 50-jährigen Bestehen der Kunsthalle.

Unter dem stocksteifen Titel „Singular/Plural“ beleuchtet es eine Kunst der endlosen Kreuzungen von Medien und Materialien. Das Sampling hatte seine erste Hochkonjunktur. Die Szene startete im Gaspelshof in Willich, einem niederrheinischen Bauernhof, den Sigmar Polke 1972 bis 1978 mit Freunden teilte. Eine bunte Schar junger Künstler erprobte damals das Leben in Gemeinschaft.

Über Polke geforscht, Monografie über Schulze herausgebracht

Die Ausstellung wurde von Sohn Max Schulze sowie von Petra Lange-Berndt und Dietmar Rübe zusammengestellt, Fachleuten für alternative Lebensformen und kollaborative Praktiken in der populären Kultur. Sie haben über Polke geforscht und eine Monografie über Memphis Schulze herausgebracht. Der Nachlass in den Archiven der Söhne Max und Philipp Schulze, vor allem das legendäre „Archiv Untergrund“ mit Figuren wie Joker, Phantom, Flash Gordon und ähnlichen Dingen ist ihnen nicht unbekannt.

Die Lust am Aneignen, Wiederholen, Umdeuten, Kopieren und Fälschen ist heute wieder aktuell. Aber es ist nicht mehr so lustig wie einst, als man sich für Rockkonzerte, Messerwerfer, Schaubuden-Attraktionen und Gardinenstoffe über Keilrahmen interessierte. Das Performative wurde beliebt.

Sie schwindelten sich eine andere Biografie, wenn es sein musste. So wurde aus Jürgen Max Schulze ein Memphis, der unbedingt in einer Band mitspielen wollte, jedoch lediglich den Song „Memphis Tennessee“ von Chuck Berry beherrschte. Es sollte sein Glück sein, denn nun konnte er sich in Rock’n’Roll-Bildern verewigen. Als er 1979 im Studio Oppenheim in Köln seine erste Einzelausstellung erhielt, zeigte er ein Gemälde mit flotten roten Rockschößen und kreiselnden Pumps, zwischen denen Noten zirkulieren. Es hängt nun im Treppenhaus.

Viele Jahre war die Kunsthalle der einzige Ort in Düsseldorf, an dem aktuelle Kunst gezeigt wurde. 1967 Einweihung des Neubaus im brutalistischen Stil für Kunsthalle und Kunstverein.

Pop-Kultur und Comics rotierten in labyrinthischen Verschlingungen. Die Schablone war hoch im Kurs und wurde unter Freunden weitergereicht. Man malte auch mehrhändig, so dass sich nie genau sagen lässt, wer was als Erster erfunden hat. Die Praxis des gemeinsamen Bildermachens oder das Übertragen von Motiven mit dem Episkop war seit Polke favorisiert. Memphis Schulze und Christof Kohlhöfer betitelten 1976 eine Arbeit als „schön durcheinander“.