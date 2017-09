Burleskes Sonett (1824)

Wie nähm’ die Armuth bald bey mir ein Ende,

Wüßt’ ich den Pinsel kunstgerecht zu führen

Und hübsch mit bunten Bildern zu verzieren

Der Kirchen und der Schlösser stolze Wände.

Wie flösse bald mir zu des Goldes Spende,

Wüßt’ ich auf Flöten, Geigen und Klavieren

So rührend und so fein zu musiziren,

Daß Herrn und Damen klatschten in die Hände.



Doch ach! mir Armen lächelt Mammon nie:

Denn leider, leider trieb ich dich alleine,

Brodloseste der Künste, Poesie!



Und ach! wenn Andre sich mit vollen Humpen

Zum Gotte trinken in Champagnerweine,

Dann muß ich dürsten oder ich muß pumpen.