Opernregisseur Dietrich Hilsdorf spricht über seine Arbeit an Richard Wagners „Ring des Nibelungen“.

Düsseldorf. Theater- und Opernregisseur Dietrich Hilsdorf hat eine Mammutaufgabe vor sich: An der Deutschen Oper am Rhein inszeniert er den kompletten „Ring des Nibelungen“ Richard Wagners. Das Bühnenwerk besteht aus vier Teilen und liegt laut Plan erst zu Beginn der übernächsten Spielzeit vollständig ausgestattet vor. Das Eröffnungs-Opus „Rheingold“ hat am 23. Juni Premiere.

Herr Hilsdorf, Sie sind bekennender Gegner opulenter Opern à la Strauss und Wagner. Warum schmieden Sie dann am „Ring“?

Dietrich Hilsdorf: Ich hatte schon zweimal ein Angebot, den „Ring“ zu inszenieren, und ich habe mich artig bedankt, aber ich wollte das nicht. Ich mag den Wagner nicht.

Aber Sie haben doch schon öfters etwas von Wagner inszeniert, nicht wahr?

Hilsdorf: In Wiesbaden den „Tristan“, in Köln den „Holländer“ und „Die Walküre“ in Essen im Rahmen des „Ring“-Projektes mit vier verschiedenen Regisseuren. Was ich zum Teil von Kollegen gesehen habe, hat mich umgestimmt, und ich dachte: „Ach, das würde ich jetzt doch machen.“

Vita

Inszenierungen Geboren 1948 in Darmstadt, studierte Dietrich Hilsdorf Schauspiel in Frankfurt/Main und wurde Regieassistent von Hans Neuenfels. Seit 1981 führt Hilsdorf neben dem Sprechtheater auch Opernregie. Mehr als 100 Theaterstücke, Musicals, Opern und Operetten hat er inszeniert. Regelmäßig führt Hilsdorf Regie an der Deutschen Oper am Rhein. Zu seinen Arbeiten gehören Puccinis „Tosca“, Nicolais „Lustige Weiber von Windsor“ und „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss. Im Juni startet mit „Rheingold“ seine Neuinszenierung von Richard Wagners „Ring des Nibelungen“.

Jetzt sind Sie Wagner-Fan?

Hilsdorf: Nein gar nicht. Ich mag die Ideologie nicht. Wagners Frauenbild finde ich geradezu abstoßend. Und bei ihm ist alles determiniert: Das Orchester weiß schon immer alles, der Autor weiß mehr als die Figuren. So etwas finde ich als Lebensform reaktionär. Es gibt Menschen, die brauchen das. Ich will das nicht.

Und nun?

Hilsdorf: Mein Theater sieht so aus: Wo eine Ideologie auftaucht, muss Theater dagegen halten.

Wie das?

Hilsdorf: Ich habe in letzter Zeit viel Heine und Börne gelesen, um mich gegen Wagner zu immunisieren. Wagner setzt die Droge Musik ja sehr hinterhältig ein.

Dagegen wollen Sie nun angehen?

Hilsdorf: Wir widersprechen Wagner, aber so, als ob es von ihm selber wäre. Wir schauen genau rein in den Text, versuchen aber, der Ideologie und Determiniertheit nicht anheim zu fallen.