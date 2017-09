Das Düsseldorfer Schauspielhaus läutet die zweite Spielzeit unter Intendant Wilfried Schulz mit der „Orestie“ von Aischylos ein.

Düsseldorf. Rache birgt Rache, Verderben erzeugt Verderben, Blut erzeugt Blut. Immer wieder rufen diese Worte der Chor und die Protagonisten der „Orestie“, die Aischylos vor knapp 2500 Jahren verfasste. Er feierte damit den Abschied von der Willkürherrschaft der Götter und vom ewigen Kreislauf der Blutrache und läutete gleichzeitig die Geburt der Demokratie ein.

Wie modern die Aussagen der einzig überlieferten Trilogie der griechischen Antike heute noch sind, zeigen jetzt Simon Solberg und seine überwiegend jungen Mimen in einer körperbetonten und suggestiven Inszenierung im Central, dem Provisorium des Düsseldorfer Schauspielhauses. Damit beginnt die zweite Saison unter Intendant Wilfried Schulz, der in der vergangenen Spielzeit mit einer erstaunlichen Reihe von Theatererfolgen die Landeshauptstadt wieder zu einer Adresse für Theaterfreunde gemacht hat.

Sicherlich wird auch diese nach der Premiere gefeierte Regietat des 38-jährigen Solberg ihr Publikum finden; denn die drei Teile der Tragödie – Agamemnon, Choephoren und Eumeniden – in knapp zwei Stunden in packenden und musikalisch sensibel untermalten Bildern über die Rampe zu bringen, ist schon eine Leistung. Solberg kürzte die Übersetzung von Peter Stein und verdichtet die Erzählung auf die wesentlichen Etappen des Blutrauschs am Hof des Königs Agamemnon. Und erzählen kann er. In Interviews bezieht sich Solberg dabei gerne auf den Meister des Minimalismus, den finnischen Filmemacher Aki Kaurismäki, der gesagt haben soll, dass es keine Geschichte gäbe, die sich nicht in 90 Minuten erzählen lasse.

Regisseur Solberg und seinTraum von der Wunsch-Republik

Die Figuren und der Chor, die auf den Terrassen eines ansteigenden Bühnenbergs agieren (Dekor: Ansgar Prüwer-LeMiuex), sind moderne Typen und tragen zeitlose Kleider. Zu Beginn erkennt man auf der Berglandschaft die Umrisse der BRD und die Namen einiger Bundesländer. Diese Anspielung wird erst im Schlussbild klar: Hier beschwört die wieder auferstandene Kassandra (Seherin des Unheils und Geliebte Agamemnons) eine neue, nahezu ideale Welt, frei von Zorn und Rache, in der alle alles finden und ihr Glück machen können.

Solberg macht hier den Traum von seiner Wunsch-Republik öffentlich und verbindet die Botschaft bewusst mit reichlich Moralin. Auf plakative, politisch durchschaubare Anspielung verzichtet er. Gottlob!

Bewertung

Termine Regie ■ ■ ■ □ □ Schauspieler ■ ■ ■ ■ □ Bühne ■ ■ ■ □ □ 17., 24. Sept., 3., 13., 19., 22. Okt., weiter im Nov., Im Central, Worringer Straße 140., Karten: Telefon 0211/369911 duesseldorfer-schauspielhaus.de

Unklar bleibt indes, warum der vom Krieg siegreich heimkehrende Agamemnon (kantig: Thomas Wittmann) in Anzug und Krawatte und mit Aktentasche erscheint und sich wie ein Firmenboss an einem Sekretär der Jahrhundertwende an die Arbeit macht. Ein klarer Bezug zur dann einsetzenden Spirale von Bluttaten ist jedenfalls nicht zu erkennen.