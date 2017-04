Lehmanns Media wird der Nachfolger des Stern-Verlages, der im März 2016 seine Filiale schließen musste.

Düsseldorf. Egal was man brauchte, ob Fachbücher, Laborbedarf, HHU-Merchandise oder Bestseller, das alles konnte man in der Filiale des Sternverlags auf dem Campus finden. Dann im März 2016 der Schock, die Filiale musste überraschend schließen. Seitdem stand das Gebäude auf dem Universitätsgelände leer. Das soll sich jetzt ändern. Nach knapp einem Jahr Leerstand kehrt wieder Leben in die Buchhandlung auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität (HHU) ein. Im Frühjahr 2018 wird Lehmanns Media von seiner jetzigen Filiale an der Himmelgeisterstraße auf den Campus ziehen.

„Wir sind sehr optimistisch, dass der Einzug spätestens zum 1. April 2018 über die Bühne gehen wird“, sagt Achim Zolke, Leiter der Stabsstelle Presse und Kommunikation an der HHU. „Die Filiale wird an fünf Tagen in der Woche geöffnet haben, auch in der vorlesungsfreien Zeit.“ Lehmanns Media ist spezialisiert auf medizinische Fachliteratur, bietet aber auch andere wissenschaftliche Literatur und Zugang zu verschiedenen Online-Portalen an. In der Filiale soll es außerdem die bei Studenten beliebten Produkte mit HHU-Logo geben.

Studenten freuen sich über den Nachfolger

Aber brauchen Studenten in Zeiten von Internet und Smartphone überhaupt noch gedruckte Bücher und eine Buchhandlung, um zu studieren? „Auf jeden Fall! Gerade wenn es sich um Bücher handelt, die elementar für das Studium sind“, sagt Florian Stelter, Student im sechsten Semester an der Heinrich-Heine-Universität. „Es gibt Bücher, die man im ersten Semester kauft und im sechsten immer noch benötigt. Außerdem sind es ja auch nicht nur Bücher, die man dort kaufen kann. Man bekommt auch alle nötigen Arbeitsutensilien und genau deswegen ist es super praktisch, so einen Laden direkt hier vor Ort zu haben“, ergänzt sein Kommilitone Martin Seib. Beide haben zuvor schon beim Sternverlag Bücher gekauft. Stelter: „Interessanterweise waren das in meinem Fall gar keine Fachbücher, sondern Romane. Ich glaube, dass dies auch einen wichtigen Faktor für die Buchhandlung auf dem Campus darstellt.“

Das neue Sortiment soll mehr Fachrichtungen bedienen

Die Lage der Buchhandlung auf dem Campus ist zentral. Die meisten Studenten laufen täglich an dem Gebäude vorbei. „Die Filiale von Lehmanns wird an einem prominenten Fleck im Herzen der Universität stehen. Für uns ist das sehr wichtig, denn zu einer Universität unserer Größe gehört definitiv eine Buchhandlung. Außerdem ist es wichtig, ein solch zentral gelegenes Gebäude nicht leer stehen zu lassen“, sagt Achim Zolke. Ähnlich sieht das Oliver Rittmann, er studiert Sozialwissenschaften und sagt: „Grundsätzlich finde ich es gut, dass da wieder was hinkommt, weil ich finde, dass es einfach besser aussieht, wenn da nicht so ein leerstehendes Gebäude ist und weil es ganz nett ist, wenn man daran vorbeiläuft und ein bisschen gucken kann, was es so gibt.“ Für den 22-Jährigen hat die Buchhandlung aber auch noch einen ganz anderen Vorteil: „Es ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man Bücher für das Studium braucht und diese dann direkt auf dem Campus kaufen oder bestellen kann. Ohne die Buchhandlung müsste man dafür immer extra in die Stadt fahren oder auf den Postboten warten.“

Für Lehmanns Media bedeutet der Schritt auf den Campus eine Erweiterung des Sortiments. „Die bisherige Filiale hat sich ausschließlich auf die Kundengruppe Mediziner konzentriert“, sagt Carina Frey, Teamleiterin in der Düsseldorfer Filiale. Nach dem Umzug solle das Sortiment den Fachinformationsbedarf aller Studiengänge an der HHU bedienen und auch Angebote für Dozenten und Angestellte bereithalten.

Es scheint, als habe die Universität eine Lösung für das Problem gefunden, von der alle Beteiligten profitieren. Und so können dann, ab kommenden Jahr, wieder alle Studenten vor den Bücherregalen stehen und nach dem passenden Fachbuch oder HHU-Pullover suchen.