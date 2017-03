Events zwischen Fotostars, Fahrradfans, Wortakrobaten und Performance-Künstlern an allen Ecken der Stadt.

Düsseldorf. Hundert Tage vor dem Grand Départ greift auch die Nacht der Museen das Radrennen auf. Im NRW-Forum, Ehrenhof 2, werden kostenlos Fahrräder zur Verfügung gestellt, mit denen Besucher bequem und schnell von Haus zu Haus fahren können. Die Bike-Station vor der Tür wird von einer Sound-, Licht- und Nebelinstallation begleitet. Ab 22 Uhr gibt es eine Free-Bikes-Aftershow-Party. Im Innern können Straßenfotos der Weltstars Peter Lindbergh und Garry Winogrand bewundert werden. Alternativ steht auch ein „Fischmuseum“ bereit.

Flohmarkt und Tauschaktion für alte und neue Fahrräder

Im ehemaligen Postverteilzentrum zwischen Capitol-Theater und Hauptbahnhof, Kölner Straße 114, gibt es einen Velo-Flohmarkt. Jeder kann dort sein ausgedientes Fahrrad verkaufen lassen oder pünktlich zum Saisonstart sein „neues“ gebrauchtes Rad finden. Riesentandems, Artisten und rollende Musikgruppen auf Fahrrädern werden durch die Innenstadt und rund um das Rathaus rollen.

Besucher können eine raffinierte Fahrraddruckmaschine betätigen

Die alternative Szene amüsiert sich eher über die Radprofis. Jedenfalls findet im Verein Metzgerei Schnitzel an der Bilker Allee 233 eine Aktion statt, bei der Norbert Krause eine Fahrraddruckmaschine bereitstellt. Wer will, kann durch seine Körperkraft Papier gestalten. Wer will, kann sich aber auch um 19 Uhr vor der Tür treffen und eine Rundfahrt durch die Stadt zur Nacht der Museen machen.

Poetry-Slam mit Sebastian 23 im Haus der Architekten

Immer etwas Besonderes gibt es im Haus der Architekten im Medienhafen, Zollhof 1. Um 19.45 und 22 Uhr gastiert der bekannteste deutsche Poetry Slammer, der Wortkünstler Sebastian 23. Er präsentiert sein neues Soloprogramm „Blatt vorm Mund“ in einer Slam-Solo-Show mit bunten Texten und musikalischen Features. Das Publikum ist wie immer ein Teil der Show und entscheidet am Ende mit Applaus, wer gewinnt.

Medienkunst im 21. Stockwerk des Wirtschaftsministeriums

Ein paar Schritte sind es nur noch zu Kai 10, Kaistraße 10. wo eine Schau zu rätselhaften Mischwesen lockt. Dazu tritt Anna-Lena Meisenberg, Studentin bei Marcel Odenbach an der Kunstakademie Düsseldorf, in einer Musikperformance auf. Sie singt und performt vor der eigenen Videoprojektion. Sie agiert um 20.30 und 22 Uhr unter dem Künstlernamen Nikki Sharp.

Infos Die Nacht der Museen beginnt am Samstag um 19 Uhr. Sie dauert auf alle Fälle bis Mitternacht, in den meisten Fällen bis 2 Uhr und in Ausnahmefällen bis 5 Uhr. Die ultimativen Nachteulen treffen sich zur Abschlussparty im Quartier Bohème und im Henkel-Saal an der Ratinger Straße 25. Jeder Besucher zahlt nur einmal 14 Euro Eintritt und besucht mit seinem Ticket alle Örtlichkeiten in beliebiger Reihenfolge und Ausführlichkeit. Shuttle-Bus Im Preis inbegriffen ist der Shuttle-Bus. Bus-Knotenpunkt und zentrale Info-Station ist der Grabbeplatz. Von dort geht es in alle Himmelsrichtungen. Der Bus hält vor den einzelnen Stationen oder zumindest im Abstand von jeweils 500 Metern. In der Altstadt ist es allerdings angesagt, zu Fuß zu gehen. Es gibt nicht nur an den verschiedensten Orten die Ausstellungen und Filme zu besichtigen, sondern auch Führungen, Künstlergespräche, Theater, Gesang und Performance. Es gastieren Live-Bands und DJs. In vielen Häusern gibt es Getränke, Bistroklassiker und Snacks. Es muss also niemand hungern und dürsten. Veranstalter sind das Kulturamt Düsseldorf und k/c/e Marketing3 GmbH, Frankfurt Programmhefte liegen in allen Museen und teilnehmenden Veranstaltungsorten und bei den Vorverkaufsstellen in Düsseldorf und Umgebung aus. Hotline-Nummer 0211-8999555. Der Infostand am Grabbeplatz wird von 18 Uhr bis Mitternacht betrieben. nacht-der-museen.de

Ebenfalls am Rhein liegt das ehemalige Mannesmann-Hochhaus, heute Wirtschaftsministerium, Berger Allee 25. Dort errichtet das Kunsthaus NRW für das Wochenende eine Dependance im 21. Stockwerk ein. Zu sehen ist Medienkunst, die das Land in jüngster Zeit angekauft hat. Gleichzeitig haben die Besucher einen schönen Blick über das Panorama der Stadt. Acht Künstler sind beteiligt, darunter der Mitarbeiter von Rektorin Rita McBride, Elmar Hermann.

Junge Fotokunst in der Toilettenanlage unter der Erde

Von der Höhe in die Tiefe: Mit macht der Verein Reinraum, der in die unterirdische Toilettenanlage am Jahnplatz bittet. Es gibt junge Fotokunst. Unter Tage und auf dem Platz will die Live-Band Kochkraft unkonventionelle, ekstatische und elektrische Musik um 19.45 und 21 Uhr geben.

Hommage an den Schöpfer des Düsseldorfer Schauspielhauses

Wer sich für Bernhard Pfau interessiert, den Architekten de Düsseldorfer Schauspielhauses, sollte im Theatermuseum im Hofgarten, Jägerhofstraße 1, die informative Ausstellung zum „Kampf ums Düsseldorfer Schauspielhaus“ nicht verpassen. Die Architekturikone hatte es mehrfach schwer, die vergangenen Jahrzehnte zu überstehen. Stündlich gibt es Führungen.

Zwei Künstlertreff an der Worringer Straße

Zwei Locations zum Schluss, wo die Nachtschwärmer garantiert auf Künstler treffen: Das W 57 an der Worringer Straße 57 ist ein Wohn- und Ausstellungsprojekt der kreativen Szene. An der Worringer Straße 94/96 liegt das Hotel Friends, hier gibt es Performances, Videos und Führungen.