Der Küchentisch ist ein Symbol für Kommunikation und Genuss. Die WZ nahm Platz bei Künstlern, die etwas zu erzählen haben. Heute im Gespräch: Der Schauspieler Moritz Führmann.

Düsseldorf. Acht Jahre ist Moritz Führmann am Düsseldorfer Schauspielhaus. Für Schauspieler eine halbe Ewigkeit. Er war schon da, als das Haus in großen Schwierigkeiten steckte. Und blickt deshalb umso glücklicher auf die erste Spielzeit unter Wilfried Schulz zurück. Beim gemeinsamen Frühstück in Oberkassel erinnert sich der 39 Jahre alte Schauspieler an Gespräche zurück, die ihn besonders geprägt haben. Und verrät, warum er sich in der Rheinmetropole so wohl fühlt.

Herr Führmann, die besten Gespräche ergeben sich am Küchentisch. Stimmen Sie dem zu?

Moritz Führmann: Der Küchentisch ist bei uns definitiv das Zentrum der Familie. Hier kommen wir im besten Fall morgens und abends zusammen. Unsere Ehe ist ja mehr ein Logistikzentrum, da ist es uns beiden wichtig, wenn wir uns mit den Kindern am Küchentisch austauschen können.

Gelingt das denn jeden Tag?

Führmann: Momentan drehen wir beide, da ist es natürlich schwierig. Die Kinder machen gerade bei meinen Eltern in Stuttgart Urlaub. Wenn ich am Theater bin, ist das einfacher. Dann kann ich viele Kinderaufgaben miterledigen. Vom Kindergarten fahre ich direkt zur Probe weiter.

Vita

Privat Moritz Führmann (39) wuchs in Kassel auf und schloss 2004 seine Schauspielausbildung in Leipzig ab. Nach fünf Jahren am Hans Otto Theater Potsdam wechselte er 2009 ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Im März 2017 war er im Bremer Tatort „Nachtsicht“ zu sehen. 2010 heiratete er seine Schauspielkollegin Anna Schuth, 2011 und 2012 bekam das Paar zwei Söhne. Zusammen mit Anna Schuths erstem Sohn lebt das Ehepaar in Oberkassel. Anna Schuth ist überwiegend in TV-Rollen zu sehen, unter anderem als Kommissarin Martina Bönisch im Dortmunder Tatort.

Haben Sie außerhalb der eigenen vier Wände einen Lieblingsort für ein gutes Gespräch?

Führmann: Im Wyno in Pempelfort treffe ich gerne Freunde, um zu reden. Im Barill in Unterbilk kommen meine Frau und ich zusammen, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Und ich mag das Rheinufer. Da hat man die nötige Ruhe, auch zum Textlernen. Ich habe viele Freunde, die hier leben und in anderen Bereichen künstlerisch tätig sind, zum Beispiel Stephan Kaluza. Dafür schätze ich Düsseldorf. Hier gibt es auf engstem Raum so viel unterschiedliche Kunst. Und man kommt schnell ins Gespräch.

Jeder kennt diese Gespräche, die plötzlich alles verändern oder lange im Gedächtnis bleiben. Fällt Ihnen spontan so ein Gespräch ein?

Führmann: Meine Frau und ich waren bei Dreharbeiten in Hamburg. Sie nahm mich zur Seite und erklärte, dass aus unserer Hochzeit nichts wird. Ich bin dann langsam in mir zusammengefallen. Erst nach zehn Sekunden dämmerte mir etwas und ich fragte: Wir sind schwanger, stimmt’s? Das war dann tatsächlich der Grund, warum aus dem angedachten Hochzeitstermin nichts wurde.