Düsseldorf. Dieser Orden wird in der kommenden Session heiß begehrt sein. Denn kein geringerer als Markus Lüpertz wird den Orden des Prinzenpaares Carsten Gossmann und Yvonne Stegel entwerfen. Der 76-Jährige ist eine der schillernsten und berühmtesten Persönlichkeiten der deutschen Kunstszene. Über 20 Jahre leitete er die Kunstakademie in Düsseldorf. „Wir sind natürlich unglaublich stolz“, meint der designierte Prinz. Dabei hat er den Kunstprofessor noch gar nicht kennengelernt. „Professor Karl- Heinz Schmäke ist Mitglied bei uns in der KG Die Große. Er ist ein guter Freund von Lüpertz und seine Kunstgießerei arbeitet für ihn. Er hat dann einfach mal angefragt, ob er sich das vorstellen könnte und Lüpertz hat sofort zugesagt.“ Über die Kosten schweigt sich Gossmann aber aus. „Einer unserer Sponsoren hat die Gespräche geführt.“

Einer der Sponsoren ist übrigens die Brauerei Frankenheim. Ein paar Vorgaben hat Lüpertz allerdings zu beachten, ansonsten ist er in seiner Gestaltung völlig frei. „Das Jahr, Motto und ein Markenzeichen von Düsseldorf muss drauf. Und ein Bezug zum Prinzenpaar muss gegeben sein.“ In der kommenden Woche steht das erste Treffen mit Lüpertz auf dem Programm, bei dem er seine ersten Entwürfe vorstellen wird. „Darauf freue ich mich schon sehr, weil ich seine Arbeiten liebe.“ Bevor es in den Familienurlaub geht, steht in dieser Woche aber noch die erste Ornat-Anprobe an. akrü