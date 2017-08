Die Düsseldorfer Band Love Machine spielt Psycho-Rock und will sich einem größeren Publikum bekannt machen.

Düsseldorf. Fünf Männer mit langen Bärten, langen Haaren und luftigen Gewändern stehen auf der Bühne. Sie spielen feinsten Psychedelic-Rock mit ausschweifenden Gitarren-Soli. Der Sänger hat eine tiefe, unverwechselbare Stimme. Zwischendrin schlägt er versunken auf zwei Trommeln. Was sicher bei vielen ein Gefühl der späten 60er Jahre aufkommen lässt, ist so vor wenigen Wochen auf dem Open Source Festival in Düsseldorf passiert.

Die fünf Männer sind gemeinsam die Düsseldorfer Krautrock-Band Love Machine. Nun sitzen Gitarrist Felix Wursthorn und Sänger Marcel Rösche bei einem Bier in der Düsseldorfer Bar „Zur Sennhütte“. Die kleine Terrasse liegt direkt neben den Bahnschienen. Den Auftritt beim Open Source Festival, die Eröffnung der Mainstage, das haben sie alles in guter Erinnerung. Der Gitarrist trägt ein weit geöffnetes Hemd, zwischen Bart und Haaren versteckt sich eine runde Brille. Marcel Rösche hat ebenfalls einen langen Bart. Über die Assoziation mit den späten 60er Jahren sind die beiden sich bewusst, auch wenn sie dem nicht komplett zustimmen.

Die Bärte sind nur Äußerlichkeiten – aber die Qualität überzeugt

Ob diese Zuschreibung nervt? Beide schütteln den Kopf und verneinen. Dennoch: „Es gab schon immer Leute mit langen Bärten, vor den 60ern und danach. Die Leute sprechen und schreiben darüber, aber das ist schon in Ordnung.“ Unabhängig von den Äußerlichkeiten geht es ja ohnehin um die Musik – und die überzeugt. Ihr zweites Album „Circles“ kam im Frühjahr 2016 raus. Ruhiger Rhythmus und melodische Gitarrenklänge finden sich in „Sun Paradox“, einem Lied des Albums, dessen Melodie lange im Ohr bleibt. Ein Gitarren-Solo dauert hier auch schon mal länger als eine Minute. „There is fire in the sky, sunshine in your eyes, music in your soul“, singt Marcel Rösche mit tiefer Stimme. Er ist auch derjenige, der die Texte schreibt. Die intensiven Gitarren machen einen großen Teil der Musik von Love Machine aus.

Wie sie ihre Musik selbst beschreiben? „Genres sind auch immer Begrenzungen“, sagt Felix Wursthorn. Trotzdem: „Psychedelic ist für mich da der offenste Begriff, aber wir wollen keinen Stil erfüllen. Letztendlich machen wir Pop-Musik, auch wenn Krautrock drauf steht“, sagt er. Allein in die Hippie-Schublade jedenfalls scheinen sie nicht gesteckt werden zu wollen. Eine einfache Kopie wollen sie nicht sein. Es gebe für sie aber auch schlimmere Schubladen. „Unsere Musik hat Einfluss aus verschiedenen Epochen.“