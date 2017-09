„Germany 8“ nennt sich die Superschau von Walter Smerling in China. Künstler aus der Landeshautstadt kommen dabei groß heraus.

Was dem Staat und dem Goethe-Institut offensichtlich nicht immer gelingt, den Auftritt in Peking, das organisiert die private Stiftung für Kunst und Kultur aus Bonn. Ihr Kulturmanager Walter Smerling, der zugleich Museumschef der Duisburger Küppersmühle ist, schickt 320 Werke von 55 Künstlern aus Deutschland zu acht Ausstellungs-Stationen nach Peking. „Deutschland 8“ nennt sich die Schau, die der gut vernetzte Impresario organisierte.

Und Kunst aus Düsseldorf wird dabei besonders prominent in Szene gesetzt. Zu sehen sind etwa Werke von Joseph Beuys, Günther Uecker, Markus Lüpertz und Gerhard Richter, die alle an der Kunstakademie unterrichteten. Fotokünstler Andreas Gursky beorderte seinen Assistenten in die Metropole, damit das rund 6,2 Meter breite Kolossalbild vom Boxenstopp auch richtig gehängt wird.

Katharina Sieverding hält in Peking stets ihre Kamera parat

„Die Becher-Schule findet ein großes Interesse“, freut sich Smerling am Telefon: „37 Leihgeber, darunter Museen, Privatleute und Sammlungen, trennten sich für die Ausstellungen von ihren Werken. Wir legten großen Wert darauf, dass die Chinesen treffende Arbeiten zu sehen bekommen“, sagt er.

Die Chinesen staunen, aber auch die Deutschen wundern sich, denn so viel „deutsche Kunst“ konnte man bislang kaum in einer hiesigen Sammlung bewundern.

Grande Dame unter den Künstlern ist Katharina Sieverding, die sich seit 1976 mit China beschäftigt, an der Kunstakademie in Hangzhou gelehrt hat und sich bestens auskennt. Wo auch immer sie auftauchte, hatte sie ihre Kamera dabei, denn sie liebt nicht nur ihre kapitalen Großformate, sondern auch die Kleinbildaufnahmen für den eigenen Gebrauch.

Jüngster im Bunde aus Düsseldorf ist Sebastian Riemer. Über ihn sagt Smerling: „Er ist ein spannender Künstler. Er kennt sich ausgezeichnet in der Kunstgeschichte aus. Ein Mann mit einem sehr dezidierten Sendungs-Anspruch. Er weiß, was er will. Er gehört zu den jungen, aufgeschlossenen, neugierigen, interessierten, gestaltungsmotivierten Künstlern.“ Ein dickes Lob also von oberster Stelle.

Riemer selbst freut sich natürlich, dass er zu einem so illustren Kreis wie seinem Lehrer Thomas Ruff, wie Bernd und Hilla Becher, Thomas Struth und Andreas Gursky gehört. Smerling sei auf ihn in der Luther-Ausstellung in Wittenberg aufmerksam geworden, an der er gleichfalls teilnimmt.

„Es ist eine komplett andere Welt“, sagt er im Gespräch. In China kommt man mit Englisch nicht sehr weit. Die meisten Menschen dort sprechen Chinesisch und sonst nichts. Wenn man da keine Hilfe hat, ist man aufgeschmissen.“ Selbst im Hotel hätte niemand Englisch gekonnt. Er habe sich mit einer Übersetzungs-App helfen müssen.