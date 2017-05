Freude an Musik ist kein Privileg des Bildungsbürgertums. Das zeigt das Projekt „Tonhalle geht aus“ in Garath.

Düsseldorf. Fünf Stunden Schule und Hausaufgaben haben die Kinder hinter sich, als sie im Keller der Freizeitstätte Garath auf Stephanie Riemenschneider warten. Sie ist die Frau, die ihnen zeigt, wie viel Musikalität in Tschatschabumm steckt; und für Tschatschabumm haben sie immer noch genug Energie gehabt. Die Tonhalle ist mit ihrem Programm „Tonhalle geht aus“ im zweiten Jahr. Nachdem sie zunächst in Hassels gestartet sind, gehen Künstler wie Soloharfenistin Sophia Schwödiauer oder Schlagzeuger Ralf Zartmann und Musikpädagogen nun nach Garath und demonstrieren, dass Freude an der Musik nichts mit einem bildungsbürgerlichen Hintergrund zu tun hat.

Zum Abschluss gibt es einen Auftritt vor Publikum

Die Tür ist noch zu, als sich die Kinder an diesem Nachmittag in der Freizeitstätte treffen, und Warten macht so gar keinen Spaß. Die Jungs albern herum und knuffen einander. Nichts Ernsthaftes, es ist eher die Aufregung, dass gleich wieder probiert wird, was am 18. Juni beim Sonnenradfest in Garath auf die Bühne kommt. Auch das steckt hinter dem Projekt, das von der Bürgerstiftung finanziert wird: Kinder, die keinen direkten Zugang zur Kultur haben, lernen, selbst Musik zu machen, zu tanzen, sich auszudrücken, und das wird dann angeschaut. Die Eltern und Freunde kommen, vielleicht ein paar Mitschüler, sicher auch Fremde. Das ist nicht selbstverständlich, denn es gibt Schulen in sozial belasteten Stadtteilen, da finden Sommerfeste oft ohne Eltern statt. Weil sie keine Zeit oder keine Lust haben. Zurück bleiben tieftraurige Kinder. „Bei unseren Konzerten ist das glücklichweise nicht so, daran nehmen auch die Eltern gerne teil“, sagt Stephanie Riemenschneider. Unterstützung kommt von Maren Siegel und ihrem Team. Sie haben die Zuschauer im Stadtteil persönlich angesprochen oder angeschrieben und eingeladen.

Als Riemenschneider die Kinder schließlich hereinbittet, suchen die sich sofort einen Platz. Gespannt sind sie, was es heute zu tun gibt. Konzentriert und gar nicht mehr so hibbelig wie sonst. Los geht’s: tschatschabumm tschatschabumm. Riemenschneider spielt eine Version für Percussion von Pharell Williams „Happy“. Wann wird auf die Oberschenkel geklatscht? Wann dürfen wir richtig laut rufen, wann müssen wir leise sein? Musikkunde für Kinder, die gerne zuhören und amüsiert den Anweisungen von Riemenschneider folgen, die bei ihrem Einsatz schauspielerisches Talent beweist.