Petzinka: Sie ist als Ausstellungsraum der Akademie konzipiert. Das sollte so bleiben. Sie muss, so die Idee, die Visitenkarte der Lehrenden sein. Wir müssen uns fragen, warum sie nicht wahrgenommen wird. Robert Fleck hat die Verantwortung, das wird bleiben.

Petzinka: Wir haben in den letzten vier Jahren keine Position mehr bezogen und keine kritische Diskussion geführt. Wenn der Oberbürgermeister sagt, Düsseldorf sei eine Kunst- und Sportstadt, dann kann ich nur sagen, dass die Akademie an erster Stelle steht. Sie hat die erste, größte und bedeutendste Position. Wir sind nicht der Büttel der Stadt, sondern werden auf Augenhöhe miteinander reden.

Petzinka: Wir sprechen nach außen nur noch mit einer Stimme. Bisher wusste man nicht, was die Akademie will. Im Innenverhältnis behält jeder selbstverständlich seine Meinung.

Karl-Heinz Petzinka in einer der von ihm umgebauten Kasernen in Derendorf. Archiv

Was wird aus den Rheinbahn-Hallen am Steinberg?

Petzinka: Die Idee bleibt, aber nicht der Steinberg. Wir wollen einen Standort für die besten Studenten. Wir wollen gegen Berlin ein attraktives Angebot haben. Es gibt Orte dafür.

Warum lief das Projekt Steinberg derart holprig an?

Petzinka: Es liefen viele Dinge nicht gut, in der internen Diskussion und in der Zielsetzung. Das Projekt ist zerredet worden. Ich werde ein Papier für die Projekte der nächsten zehn Jahre erarbeiten, damit wir nicht jedes Mal hinter unserem Programm herlaufen.

Wie lautet die „Idee Steinberg“?

Petzinka: Wir möchten den Studenten nach dem Studium zwei Jahre lang attraktive Räume schaffen, die für sie gratis sind. Die Studenten sollen zu zwei Dritteln aus der Düsseldorfer Akademie und zu einem Drittel aus dem Ausland kommen, um in der neuen Gemeinsamkeit Neues zu schaffen. Es gibt Vorbilder in Paris und Amsterdam. Es soll eine tragbare Idee für die Besten sein. Mit einer besonderen Qualifizierung können wir bei den jungen Leuten auch punkten.

Wie ist der Kontakt zum Land?

Petzinka: Wir werden keine Master-Diskussion führen. Es wird bei uns alles so bleiben, wie es ist. Aber wir wollen ein Bewusstsein erzeugen, dass wir nicht auf der Stelle treten, sondern uns weiterentwickeln. In der Ausstattung etwa. Wir haben ja in der Vergangenheit berühmte Fotografen geholt, aber hatten keine gute Ausstattung dafür.

Wie steht es mit den Berufungen? Es gibt Probleme, für die Studenten aus dem Orientierungsbereich Professoren zu finden. Wie wollen Sie die Situation ändern?

Petzinka: Sieben Berufungen stehen in den nächsten zwei Jahren an. Es ist im Augenblick bis auf zwei Stellen, die im Verfahren sind, alles besetzt.

Wie wird das Verhältnis der Stars von außen und der Leute am Ort sein, die die Studenten betreuen?

Petzinka: Wir werden beide Ziele verfolgen. Wir werden so viele gute Positionen wie möglich von auswärts berufen, aber wir wollen auch in unserem Land genauer hingucken, was da zur Verfügung steht. Wir hätten natürlich gern den einen oder anderen großen Künstler aus dieser Welt bei uns. Das Allerbeste wäre, Künstler gehen in die große Welt und kommen zurück nach Düsseldorf.