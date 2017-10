Karin Pfammatter, gebürtige Schweizerin, absolvierte ihre Ausbildung in Bern. Es folgten Engagements am Wiener Burgtheater, an der Berliner Schaubühne, den Münchner Kammerspielen, am Staatstheater Stuttgart und am Schauspielhaus Zürich. Seit 2011 ist sie Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus. Zudem arbeitet sie fürs Kino und Fernsehen.