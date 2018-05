Der Star der Kunstszene, Thoams Ruff, hat sich Pressefotos und Negative aus dem Zeitalter der analogen Bilder zu eigen gemacht. Der Fotokünstler erzählt, wie er das macht.

Düsseldorf. Massenweise alte Pressefotos, die im digitalen Zeitalter ausgedient haben, tauchen auf Auktionen immer wieder auf. Thomas Ruff, einer der wichtigsten und erfolgreichsten Fotokünstler der Welt, sammelt sie seit Studententagen in einem schier unermesslichen Archiv. Er geht dabei auf Spurensuche, stellt immer wieder neue Fragen an die Fotografie, ihre Geschichte und ihre Technik. Soeben eröffnete er eine Ausstellung in der Galerie Konrad Fischer mit Beispielen aus den Serien „Zeitungsfotos“, „press ++“ und „Negative“. Wir trafen ihn in seinem Düsseldorfer Atelier.

Herr Ruff, was versprechen Sie sich von alten Zeitungsbildern, auf denen Politgrößen von einst, aber auch der junge Trump auftauchten?

Das Bild Nummer 60.10 aus der Serie „press++“ von Thomas Ruff.

Ruff: Der Zeitungsfotograf versucht, ein gutes Bild zu machen, aber der Redakteur schneidet es zurecht, damit das Format in den Text passt. Er beschneidet das Bild nicht aus künstlerischer Absicht, sondern aus rein redaktionellen Gründen. Dadurch, finde ich, werden die Bilder teils verstümmelt. Ich fand sie interessant, habe aber dummerweise nur die Bilder aufgehoben und den Text weggeschmissen. Als ich nach zehn Jahren die Kiste aufmachte, ist mir klargeworden, dass die Fotos ohne Kontext ihren Informationsgehalt verlieren.

In der Regel funktioniert das Pressebild nur im Zusammenhang mit dem Text. Und nun?

Bild Nummer 32.65 aus der Serie „press++“ von Thomas Ruff.

Ruff: Ich meinte, ich müsste diese Bilder retten. Deshalb habe ich die schlecht behandelten Fotos in Passepartouts eingebettet und mit einem Holzrahmen versehen. Außerdem habe ich die Seitenlänge verdoppelt, damit das Druckraster besser sichtbar ist, so dass deutlich wird, dass es sich um ein gedrucktes Zeitungsbild handelt.

Ausstellung Fotokünstler Thomas Ruff stellt derzeit in der Konrad Fischer Galerie an der Platanenstrasse 7 in Düsseldorf, aus. Weitere Infos: konradfischergalerie.de

Ihre Fragen an die Bilder?

Ruff: Wie viel Informationsgehalt hat ein Bild ohne Text. Wenn Breschnew oder Nixon auftauchen, müssen es die 70er oder 80er Jahre sein. Aber es gibt wirklich Bilder, wo ich keine Ahnung habe, worum es genau ging. Man gibt die Bilder dann der Assoziation preis.

Seit 2016 widmen Sie sich erneut den Massenmedien. Dabei überladen Sie jedoch die Bilder mit Informationen, indem Sie die Vorder- und Rückseite der gefundenen Aufnahmen überblenden. Was hat es mit den Fotos der Serie „press++“ auf sich?