Der Kunstdieb entpuppt sich in der Oper als Diebin. Tuch-Artistin Susanne Preissler verblüfft mit halsbrecherischer Choreografie.

Düsseldorf. Rolando Villazóns Düsseldorfer Inszenierung von Gaetano Donizettis „Don Pasquale“ ist nicht nur ein Ohren-, sondern auch ein Augenschmaus. Der bekannte Tenor und etwas weniger bekannte Regisseur und Autor hat aus der komischen Oper eine Art Slapstick-Komödie gemacht, mit vielen bunten Bildern und köstlichen Charakteren.

Und mit einer überraschenden Luftnummer: Bereits während der Ouvertüre hangelt sich eine schwarz vermummte Gestalt an einem Seil aus dem Schnürboden. Sie angelt von oben nach der zerbrechlichen Figur der Venus von Milo. Unwillkürlich denkt man an Tom Cruise’ ganz großes Kino als Geheimagent Ethan Hunt, wie er in „Mission Impossible“ kopfüber im CIA-Hauptquartier baumelt. Funktioniert auch als ganz große Oper. Darin folgen weitere scheinbar schwerelose Versuche des Kunstraubs der sinnbildschönen Venus-Statue. Dabei kommt es immer wieder zu neuen Verwicklungen – in der Handlung wie in der Luft.

Die geheimnisvolle schwarze Gestalt steigt durchs Fenster ein, hangelt sich an Tüchern wie an einem roten Faden durch die Commedia dell’Arte. In der wähnt sich ja auch der alternde Don Pasquale in seiner Liebe zu einer (zu) jungen Frau im Siebenten Himmel, aus dem ihm der Absturz droht. Umso mehr verblüfft am Ende die Auflösung, als dichtes blondes Haar unter der schwarzen Kappe hervorquillt.

Regisseur macht Susanne Preissler zu einem Überraschungsgast

Der Kunstdieb ist eine Diebin, graziös und geschmeidig dargestellt von der Vertikaltuchakrobatin Susanne Preissler. Wie ist sie in diese Oper gekommen? Villazóns Idee: Er hatte Preissler bereits vor zwei Jahren in Baden-Baden die Violetta in „La Traviata“ artistisch doubeln lassen und schlug vor, in Düsseldorf aus ihr quasi einen Überraschungsgast im Bühnenbild zu machen.

Ein Traumberuf? Die beiden Begriffe müssen bei Susanne Preissler getrennt betrachtet werden. Bereits als Teenager hatte sie angefangen mit Kunstturnen, dann jedoch erst einmal „etwas Vernünftiges“ studiert: Medizintechnik, unter anderem in den Niederlanden und in Australien. Irgendwann traf sie auf einer Party eine Luftakrobatin und war fasziniert: „Wir haben dann Künstler-Videos angeschaut, nachgemacht, Workshops besucht, sind schließlich gemeinsam aufgetreten.“

Die Quereinsteigerinnen hatten Erfolg. Preissler: „Der direkte Weg führt durch eine klassische Ausbildung an Zirkusschulen, manche werden auch einfach in Zirkusfamilien hineingeboren.“ Vertikaltuchakrobatik, auch Arial Silk genannt, ist eine anstrengende, extrem kraftaufwendige Sache – ohne Sicherung. Düsseldorfer kennen sie aus diversen Programmen des Apollo-Varietes. Und aus der Gerichtsberichterstattung: Vor zwei Jahren stürzte eine andere junge Hobby-Akrobatin bei einem scheinbar nicht genügend gesicherten Auftritt in einem Düsseldorfer Kleingartenverein ab. Die kann seitdem nicht mehr auftreten. In einem Prozess wurden ihr 500 Euro zugesprochen. Preissler: „Unsere Unfallversicherung ist noch höher als bei Dachdeckern.“