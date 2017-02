Unterbringung des Theatermuseums ist Thema im Ausschuss.

Düsseldorf. Das Projekt Konrad-Adenauer-Platz 1 (Kap 1) meint Düsseldorfs neues Kulturzentrum, das an genannter Adresse eines Tages unter anderem die Zentralbibliothek, das Forum Freies Theater (FFT) und das Theatermuseum beherbergen soll. Nicht ganz schlüssig erschien Politikern jedoch eine erste Version des geplanten Vorhabens, weswegen das Kap 1 am Donnerstag im Kulturausschuss Thema ist.

Insbesondere die Unterbringung des Theatermuseums samt Ausstellungen, Archiv und Bühne scheint nicht bei allen auf Begeisterung zu stoßen. So sollen sich etwa die freien Gruppen, die zurzeit nahezu täglich am jetzigen Standort des Theatermuseums spielen, künftig im Kap 1 mit dem FFT eine Bühne teilen, was bedeutet: Die Gruppen hätten weniger Spieltermine. Das FFT, derzeit mit Bühnen in der Jahnstraße und im Anbau des Wilhelm-Marx-Hauses an der Heine-Allee ausgestattet, soll aus dem Anbau ausziehen. Die Stadt als Eigentümer, will den Anbau in bester Lage wohl verkaufen. kus