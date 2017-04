Die Deutsche Oper am Rhein hat am Mittwoch den neuen Spielplan für die kommende Saison vorgestellt.

Düsseldorf. Im Oktober startet die Deutsche Oper am Rhein in die neue Saison. Dazu wurden am Mittwoch die neuen Stücke bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Premiere feiert die neue Spielzeit 2017/18 am 3. Oktober mit dem Stück "Gullivers Reise" im Theater Duisburg. In Düsseldorf startet die Spielzeit am 20. Oktober mit der Oper "Wozzeck" von Albert Berg im Opernhaus.

Der Spielplan im Überblick:

Gerald Resch: Gullivers Reise 03.10.2017 - 11.07.2018 Theater Duisburg

Alban Berg: Wozzeck 20.10.2017 - 26.11.2017 Opernhaus Düsseldorf

Richard Wagner: Das Rheingold 04.11.2017 - 21.12.2017 Theater Duisburg

Giacomo Puccini: Madama Butterfly 18.11.2017 - 12.07.2018 Opernhaus Düsseldorf; 20.01.2018 - 30.01.2018 Theater Duisburg

Gaetano Donizetti: Maria Stuarda 15.12.2017 - 16.06.2018 Theater Duisburg

Gaetano Donizetti: Don Pasquale 03.01.2018 - 01.07.2018 Opernhaus Düsseldorf; 22.02.2018 - 02.06.2018 Theater Duisburg

Richard Wagner: Die Walküre 28.01.2018 - 31.03.2018 Opernhaus Düsseldorf; 31.05.2018 - 24.06.2018 Theater Duisburg

Oliver Knussen: Wo die wilden Kerle wohnen 04.02.2018 - 03.07.2018 Opernhaus Düsseldorf

Petruschka / L’Enfant et les Sortilèges: Petruschka Igor Strawinsky; L'Enfant et les Sortilèges Maurice Ravel 09.03.2018 - 21.05.2018 Opernhaus Düsseldorf

Richard Wagner: Siegfried 07.04.2018 - 10.05.2018 Opernhaus Düsseldorf

Pygmalion / Ariadne: Pygmalion Gaetano Donizetti; Ariadne Bohuslav Martinů 22.04.2018 - 20.05.2018 Theater Duisburg

