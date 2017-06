Hier liegen Seelennot und Lebensfreude nah beieinander. Der Choreograf deutet einzelne Figuren an. Da ist ein Pfarrer, hin- und hergerissen zwischen Askese und weltlicher Verführung. Eine Ur-Mutter, die immer tröstend zur Stelle ist oder den Wortlaut der Messe tanzend kommentiert. Eine Frau, die Arme voller Rosenkränze, hält verzweifelt Zwiesprache mit Gott. Vor allem aber gibt es das Volk, das man in grandiosen Ensembleszenen sieht. Mal schleicht es übertrieben devot mit gebeugtem Rücken, mal versprüht es virtuos Lebenslust.

Dazu baute ihm Florian Etti eine architektonische Bühne mit asymmetrischen Rundbögen, die an ein Kellergewölbe, einen Kreuzgang oder einen italienischen Dorfplatz erinnert. Sie liegt im Halbdunkel und das Licht, das das lebhafte Völkchen in Kittelkleidern und Hosenträgern hervorhebt, gibt den Szenen etwas Barockes, Malerisches – man denkt an Caravaggio.

Düsseldorf. Eine Phalanx von Fernsehkameras im hinteren Teil des Zuschauerraums irritiert: Das ZDF zeichnet die Uraufführung von Martin Schläpfers neuem Werk „Petite Messe Solennelle“ in der Düsseldorfer Oper in Kooperation mit 3sat auf. Ein starker Beweis dafür, dass der Chefchoreograf mit seinem Ballett am Rhein längst die deutsche Spitze erreicht hat. Einen Schläpfer kann man offenbar unbesehen senden. Und in der Tat präsentiert sich b.32 als aufregendes Gesamtkunstwerk zu Gioacchino Rossinis gleichnamiger Messe für vier Gesangssolisten, gemischten Chor, zwei Klaviere und Harmonium unter der Gesamtleitung von Generalmusikdirektor Axel Kober.

Sah man je solch eine vertanzte Messe? Zum „Cum Sancto Spiritu, in Gloria Dei“ Patris“ stampfen acht Tänzer mit derbem Schuhwerk auf den Boden, als wollten sie den Heiligen Geist in die Flucht schlagen. Marcos Menha interpretiert mit gebrochener Klassik-Eleganz das Bass-Solo „Quoniam tu solus Sanctus“. Tänzer fügen sich revueartig in einer Reihe wie zu einem Fresko, zeigen religiöse Armgesten, schaukeln mit den Hüften.

Mitunter denkt man auch an Commedia dell' arte. Der Pfarrer bibbert und kratzt sich hektisch am Bein, wirft sich auf den Boden wie eine Karikatur. In einer Pantomime trinken Mönche (?) auf Stühlen ein Tässchen Espresso, rauchen und stopfen sich schließlich eine phallische Wurst in den Mund. Überhaupt hat Schläpfer es mit bitterböser Requisiten-Symbolik. Mit Schinken-Keulen schlagen sich Tänzer wie mit einer Geißel auf den Rücken. Und Carabinieri tragen Fahnen mit dem Konterfei des Papstes.

Eine Messe ohne Pathos? Ganz am Ende beim „Agnus Dei“, wenn der Chor bittet „Dona nobis pacem“ – „Gib uns Frieden“ – und Marlúcia do Amaral sich wie im Veitstanz gebärdet und mit übertrieben schmerzverzerrtem Gesicht gen Himmel wendet, trägt Schläpfer arg dick auf. Findet dann aber doch noch mit einer Szene, die das Ensemble in seinem Menschsein auf sich geworfen zeigt, ein bewegendes Schlussbild. Großer Jubel.