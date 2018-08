Der Künstler Christoph Pöggeler möchte die Figur eines Bettlers mit zwei Beuteln auf einer Litfaßsäule fixieren und in Oberkassel aufstellen. Für die Finanzierung sorgt Buchhändler Bernd Gossens.

Düsseldorf. Christoph Pöggeler (60) ist der Schöpfer von Säulenheiligen, bunten Figuren, die auf Litfaßsäulen stehen. Es gibt sie am Hauptbahnhof, vor dem Fortuna-Büdchen, in Reichweite der Andreaskirche oder im Medienhafen. Nun ist ein Obdachloser als Säulenheiliger für Oberkassel geplant, einem der reichsten Stadtteile in Düsseldorf.

Der Buchhändler Bernd Gossens von der Luegallee 109 und der Künstler Christoph Pöggeler von der Ludenberger Straße 31 hatten diese tolle Idee. Zum 50-jährigen Jubiläum der Buchhandlung soll das Projekt gestartet werden. Und beide Partner hoffen, dass sich viele Bürger aus den Linksrheinischen daran beteiligen.

Das Modell traf der Künstler vor einem Supermarkt

Auf einer Litfaßsäule soll der Mann mit seinen zwei Beuteln stehen, als Symbol für einen Obdachlosen. Der Entwurf stammt von dem Künstler Christoph Pöggeler. Aufgestellt werden soll die Figur in Oberkassel.

Der Entwurf zeigt einen Mann, der seine Habseligkeiten in zwei Bündeln mit sich herumschleppt. Er trägt das obligate Käppi auf dem Kopf und Jacke und Hose, wie sie jedermann haben könnte. Dazu sagt der Künstler: „Oberkassel ist eine heile Welt. Dennoch gibt es auch dort Menschen am Rande der Gesellschaft. Sie haben zwar in der Regel eine Schlafstelle, aber sie sind und bleiben Außenseiter.“

Pöggeler arbeitet für seine Figuren auf den Litfaßsäulen stets mit realen Personen. Seine Helden sind der Fotograf, der Urlauber in der Badehose, der Geschäftsmann, die Küssenden und die Freundin seines Sohns. Das Modell für Oberkassel traf er vor einem Supermarkt und bezahlte es, damit er zeichnen konnte.

Für die erste Skulptur dieser Art stand Pöggeler 1999 selbst Modell, weil der Fotograf der WZ das so wollte. Mit der Aufnahme wurde er bei Vodafone vorstellig, wo der Konzern gerade die Übernahmeschlacht mit Mannesmann gewonnen hatte. Das Mobilfunk-Unternehmen hätte der ersten Figur am liebsten ein Handy in die Hand gedrückt. Doch das lehnte Pöggeler ab. Die Säulenheiligen des Altertums waren fromme Mönche, die zum Zeichen besonderer Askese ihr Leben auf dem Kapitell einer Säule zubrachten.

Wie vor 20 Jahren modelliert der Künstler die Körper. Eine Körperabformung gibt es bei ihm nicht. Beim Modellieren habe er mehr Freiheit, könne Dinge weglassen, Gestik und Ausdruck verändern oder übertreiben. Figuren, die nicht ganz so realistisch sind, seien aussagekräftiger.

Die Herstellung ohne 3D-Verfahren ist umständlich. Er geht von Modellen aus, die er zeichnet und fotografiert, in Ton modelliert, mit Silikon und Jute umhüllt und in einer Art Sarkophag aus Gips in die Gießerei zur Weiterverarbeitung transportiert.

Pöggeler ist nicht reich. Dennoch hat er bislang kein Honorar verlangt. Vielmehr war er froh, wenn ihm jemand die Herstellungskosten bezahlte. Der erste Säulenheilige, der auch ein Honorar abwarf, steht in Mannheim vor der neuen Niederlassung der Firma Südzucker. Der zweite wird eines Tages in Oberkassel stehen. Der Standort wird noch gesucht.

Info: Der Entwurf wird beim Luegalleefest, Sonntag ab 13 Uhr bei Gossens gefeiert, Luegallee 109.