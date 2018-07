Das heißt?

Bowinkel. Wir haben uns selbst mit der Kamera im Raum aufgezeichnet und über die Software daraus einen digitalen Avatar berechnet. Die Figur im Computer bewegt sich mithilfe des Flüssigkeitsprogramms genauso, wie wir uns bewegt haben. Damit kam ein performativer Akt hinzu.

Der Gegensatz zum Video?

Banz: Das Video ist festgelegt. Die Simulation kann ich nach Wunsch ändern. Ich erzeuge also beliebig viele Wirklichkeiten und kann sie auch noch kombinieren.

Wie stehen Sie zur Realität?

Banz: In der Wissenschaft und in der Finanzwelt will man die Wirklichkeit so simulieren, dass sie echt aussieht. Aber sie existiert nicht. Man guckt auf etwas und nimmt es für bare Münze. Aber eigentlich guckt man auf nichts. Der Begriff von Wirklichkeit wird austauschbar. Man kann die Schwarzen in Amerika zu weißen Rassisten werden lassen, und wir glauben daran.

Das hört sich ernüchternd an. Und nun?

Banz: Wir wollen den virtuellen und realen Raum zusammenbringen. Wir wollen wissen, inwieweit die fiktive Wirklichkeit den Menschen beeinflusst. Der virtuelle Raum ist unendlich, nur der Mensch bleibt endlich. Mithilfe von Tools wollen wir den virtuellen Raum oder den Avatar und den Betrachter miteinander verbinden.

Warum gingen Sie jetzt nach Berlin? War Ihnen Düsseldorf nicht genug?

Banz: Die Szene ist viel größer und internationaler als hier. In Foren und Kongressen stellen die Leute ihre Projekte vor. Eine Rechtsanwältin etwa beschäftigt sich mit einer digitalen Währung, die angeblich fälschungssicher ist. Der Austausch ist besser als hier.

Alain Bieber im NRW-Forum war Ihnen nicht genug?

Bowinkel. Er ist sehr offen, das ist seine Stärke. Aber er steht allein. Wir schätzen ihn sehr.