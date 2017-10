Peter Uka versucht den Spagat zwischen Afrika und Europa. Jetzt wird er mit einer Ausstellung geehrt.

Peter Uka eröffnet am 20. Oktober seine erste umfassende Einzelausstellung bei der Best-Gruppe in der Ernst-Gnoß-Straße 24, deren Stipendiat er ist. Die Laudatio hält Akademie-Professor Robert Fleck. Uka hätte es sich nie träumen lassen, dass er mit 42 Jahren groß herauskommen würde.

1975 kam er in Benue in Nigeria zur Welt, einem Land mit vielen Kindern, aber ohne Schulpflicht. Der Vater ist Bauer, und der Sohn lobt seine Bildung. In der Freizeit malt und zeichnet er. Die Mutter war Lehrerin und machte sich selbstständig, indem sie Kartoffeln aus dem Dorf in der Stadt verkaufte. Der Sohn aber wollte höher hinaus.

Sein Architekturstudium brach Peter Uka ab

Mit 16 Jahren zog er nach Lagos und studierte Architektur am Yaba College of Technology. Nach drei Jahren hängte er dieses Studium an den Nagel. „Mein Herz schlug für die Kunst“, sagt er. Das Studium finanzierte er sich als Konstruktionszeichner.

Warum aber nun Düsseldorf? Peter Uka: „Am Ende des Studiums gab es einen Wettbewerb, der über das Goethe-Institut und einen nigerianischen Künstler namens Chici Kwubiri lief, der bei Penck in Düsseldorf studiert hatte und in Pulheim bei Köln lebt. Ich gewann den ersten Preis, konnte nach Deutschland kommen, eine Ausstellung machen, die Akademie besuchen und die deutsche Kultur ein bisschen kennenlernen. Ich habe zwei Wochen bei Chici gelebt. Und ich traf den Professor TAL R. Er erlaubte mir, als Gaststudent in seine Klasse zu kommen.“

Das war im Jahr 2007. Nach zwei Gastsemestern hätte Uka ein ordentlicher Student werden können, aber er schaffte die Deutschprüfung nicht. Nach diesem Fehlstart gelang ihm alles besser. 2009 wurde er ordentlicher Student. Aber diesmal hatte er keinen Professor.

Als 2010 Eberhard Havekost Professor in Düsseldorf wurde, schwärmte Peter Uka in einem Café von Havekosts Arbeit. Was er nicht bemerkte: Havekost saß am Tisch neben ihm, hörte zu und gab sich zu erkennen. 2011 landete Uka in seiner Klasse und revanchierte sich mit einer Installation, die beim Rundgang Aufsehen erregte. Er hatte einen Lkw-Anhänger aus Holz nachgebaut, bewusst provisorisch, und mit Sprichwörtern bemalt. Eine grüne Regenplane bedeckte eine Ladung voller Bilder. Und vor der hölzernen Karre standen weitere Werke. Der Wagen erinnerte an Mutter Courage, die durch die Welt zieht und eines ihrer Kinder nach dem anderen verliert. Ein Alter Ego des Studenten gleichsam auf seinem Weg von Afrika nach Europa.