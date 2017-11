Küchenparty im Breidenbacher HofGemeinsam Jeck ist jetzt auch online

Es hätte nicht viel gefehlt, und die Menschen hätten auf den Tischen getanzt: Die Küchenparty im Breidenbacher Hof, bei der von der Lobby aus die ganze Etage bespielt wird. Dafür sorgten nicht nur die Spitzen-Köche Philipp Ferber& Friends, sondern auch eine Band. Wann kann man schon Spezialitäten der Ente im Nassauer Hof, aus Oscar’s Brassserie im Frankfurter Hof, dem Vier Jahreszeiten in Hamburg und dem Grand Hotel in Heiligendamm an einem Abend probieren. Auch Volker Drkosch von der Düsseldorfer Gastrobar Dr. Kosch war dabei. Hotel-Direktor Cyrus Heydarian ist überzeugt: „Die Leute wollen einfach in der Küche sitzen. Dort schmeckt’s bekanntlich am besten. Wir haben dafür reihenweise Vorbuchungen privater Events“. huf

Im Verein „Gemeinsam Jeck“ feiern behinderte und nichtbehinderte Menschen gemeinsam Karneval. Pünktlich zur neuen Session ist die neue Homepage online gegangen. Ab sofort können Informationen, Termine und Bilder aus dem Vereinsleben angeschaut werden. Egal ob man sich fürs Prinzenpaar interessiert oder den letzten Rosenmontagszug noch einmal Revue passieren lassen will. Auf der Startseite gibt es Informationen über die aktuellen Termine und Veranstaltungen des Vereins. Auch auf dem Smartphone ist man immer auf dem Laufenden. Die Darstellung der Homepage ist sowohl für PC, Laptop, Notebook als auch für das Smartphone optimiert. So kann man sich auch von unterwegs über die Aktivitäten des informieren.

gemeinsam-jeck.de